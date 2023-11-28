Евгений Богачев: «Конкуренция как никогда сильна. Дебютанты обыгрывают лидеров»

Теги УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев в интервью изданию «Казанские ведомости» отметил, что защитить титул чемпиона Единой лиги ВТБ будет непросто из-за большой конкуренции в лиге.

- После победы УНИКСа в чемпионате России и Единой лиге ВТБ можно сказать, что все ваши баскетбольные мечты сбылись?

– Не все. Хотелось бы в клубном чемпионате Европы победить.

- Что вы считаете своим самым значимым достижением на посту президента УНИКСа?

– Если не считать спортивных побед, строительство «Баскет-холла». Наиболее яркие победы в России и Европе должны быть наиболее значимыми. Но мне хочется вспомнить первые, тогда еще бронзовые, медали российского чемпионата.

- Как вы оцениваете сегодняшнее состояние команды?

– Нормально. У нас сложная задача – защитить титул чемпиона страны. А конкуренция как никогда сильна. Дебютанты обыгрывают лидеров. Верю, лидерских позиций не сдадим, лишь бы травм не было.

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