Евролига. «Реал» разгромил «Маккаби» и продлил серию до 10-0

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Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги испанский «Реал» разгромил израильский «Маккаби Тель-Авив» (99:70) и продлил серию до 10-0.

Евролига

Регулярный чемпионат

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Реал Испания 70:99 (21:36, 20:16, 15:22, 14:25)
Дата проведения
28 ноября, 22.15, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Маккаби Тель-Авив
Браун (16 + 9 передач), Нибо (14 + 9 подборов), Болдуин (7 + 5 потерь), Колсон (4), Дж. Коэн (2) – старт; Риверо (8), Блатт (5), Соркин (5), Уэбб (5), Кливленд (4), Майер (0), Менко (0).
Реал
Тавареш (19 + 8 подборов), Хезоня (16), Кампаццо (11 + 9 передач), Дек (10), Абальде (3) – старт; Муса (15), Пуарье (8), Руди Фернандес (6), Родригес (3), Серхио Юль (3), Ндиайе (3), Гонсалес (2).

Положение команд: Реал Испания – 10-0, Барселона Испания – 8-2, Виртус Италия – 7-3, Панатинаикос Греция – 6-4, Олимпиакос Греция – 6-4, Монако – 6-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-5, Баскония Испания – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Милан Италия – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Жальгирис Литва – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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3 комментария

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Bezabank2
Реал ГлобТроттерс.... Просто прут камнем по всей евролиге
+2
0
+2
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zastup
Ответ Медведь (тот самый)
ну на безрыбье и гвозди макароны...можно и глянуть. как там интересно Болдуин....все вне игры? с ним поинтересней было бы...
в "игре" , с барсой самоустранился взяв два технаря на ровном месте
+1
0
+1
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Медведь (тот самый)
ну на безрыбье и гвозди макароны...можно и глянуть. как там интересно Болдуин....все вне игры? с ним поинтересней было бы...
0
0
0
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