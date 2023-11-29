Евролига. «Реал» разгромил «Маккаби» и продлил серию до 10-0
Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги испанский «Реал» разгромил израильский «Маккаби Тель-Авив» (99:70) и продлил серию до 10-0.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 22.15, «Александар Николич Холл»
- Маккаби Тель-Авив
- Браун (16 + 9 передач), Нибо (14 + 9 подборов), Болдуин (7 + 5 потерь), Колсон (4), Дж. Коэн (2) – старт; Риверо (8), Блатт (5), Соркин (5), Уэбб (5), Кливленд (4), Майер (0), Менко (0).
Положение команд: Реал Испания – 10-0, Барселона Испания – 8-2, Виртус Италия – 7-3, Панатинаикос Греция – 6-4, Олимпиакос Греция – 6-4, Монако – 6-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-5, Баскония Испания – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Милан Италия – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Жальгирис Литва – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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