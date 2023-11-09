Джамал Мюррэй выбыл из строя до конца месяца из-за растяжения подколенного сухожилия

Теги травмы Денвер НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй выбыл из строя до конца месяца из-за растяжения подколенного сухожилия правой ноги, сообщили источники инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски.

Мюррэй получил травму в матче с «Чикаго» в субботу. Сухожилие начало беспокоить игрока еще в тренировочном лагере. Ожидается, что ему потребуется около 4 недель на полное восстановление.

В семи встречах сезона Мюррэй набирал 16,3 очка и 7,4 передачи в среднем за матч, реализуя 43,4% с игры и 43,8% из-за дуги.

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2 комментария

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fridzon
Травма из серии "вовремя".
Между плей-офф
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