Богдан Богданович: «Когда чувствую себя уставшим перед второй игрой за два дня, просто вспоминаю близких. Они дают мне эту мотивацию»

Атакующий защитник «Атланты» рассказал, как находит в себе силы выступать в двух матчах за два дня. «Хоукс» разгромили «Вашингтон» (136:108), но уступили «Бостону» – 103:113.

«Грустно, что мы проиграли, но за матчами наблюдают мои родные и друзья в Сербии.

Когда чувствую себя уставшим перед бэк-ту-бэк игрой, как сегодня, я просто вспоминаю близких. Они дают мне эту мотивацию», – сказал он после игры.

31-летний Богданович набрал 23 очка, реализовав 7 из 10 бросков из-за дуги. В 16 матчах регулярки-2023/24 серб набирает в среднем 15,8 очка, 3,0 подбора, 2,5 передачи и 1,4 перехвата.