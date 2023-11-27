Богдан Богданович: «Когда чувствую себя уставшим перед второй игрой за два дня, просто вспоминаю близких. Они дают мне эту мотивацию»

Теги Атланта НБА Богдан Богданович Баскетбол

Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович рассказал, как находит в себе силы выступать в двух матчах за два дня. «Хоукс» разгромили «Вашингтон» (136:108), но уступили «Бостону» – 103:113.

«Грустно, что мы проиграли, но за матчами наблюдают мои родные и друзья в Сербии.

Когда чувствую себя уставшим перед бэк-ту-бэк игрой, как сегодня, я просто вспоминаю близких. Они дают мне эту мотивацию», – сказал он после игры.

31-летний Богданович набрал 23 очка, реализовав 7 из 10 бросков из-за дуги. В 16 матчах регулярки-2023/24 серб набирает в среднем 15,8 очка, 3,0 подбора, 2,5 передачи и 1,4 перехвата.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
minotavr0706
Хороший стабильный шутер, его бы в Лейкерс сейчас не помешало бы, а то там с трёхами беда пока
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Наш человек в НБА
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий