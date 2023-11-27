Майк Дом перейдет в «Анадолу Эфес» и заменит получившего травму Дерека Уиллиса

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Тяжелый форвард «Дертоны» Майк Дом продолжит карьеру в турецком «Анадолу Эфесе», сообщает журналист Sportando Маттео Карнилья. Ожидается, что американец заменит в составе вылетевшего на 2 месяца форварда Дерека Уиллиса.

Уиллис на прошлой неделе получил перелом безымянного пальца правой руки. Игрок перенес операцию в субботу утром и выбыл из строя на 6-8 недель.

В составе «Дертоны» в чемпионате Италии 28-летний Дом набирает в среднем 14,1 очка и 7,1 подбора.

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