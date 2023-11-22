Йовица Арсич после победы над «Астаной»: «Большую часть матча мы играли не так, как должны играть в баскетбол»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич после победы над «Астаной» (96:92) отметил неудовлетворительную игру в обороне в первые 30 минут игры.

«Большую часть матча мы играли не так, как должны играть в баскетбол. Особенно в контексте последних дней тренировок – мы активно обсуждали и готовили команду к тому, насколько хорошо «Астана» играет, и что нельзя недооценивать ее потенциал.

Это команда, которая играет с большой энергией, они очень активны на площадке, делают быстрые переходы. У них в составе есть хорошие игроки, способные забросить трехочковый из любой ситуации. Это команда, которую стоит опасаться, которая всегда может много забить.

Если вы посмотрите на счет после третьей четверти, вы увидите, что соперники забили нам 80 очков. Это лишний раз говорит, что мы играли и защищались так, как нельзя делать на этом уровне. И только в последней четверти мы показали защиту, которую должны были», – заявил тренер.