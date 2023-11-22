Йовица Арсич: «Мало кто ожидал от «Астаны» такого сильного старта сезона»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил уровень «Астаны», с которой красноярская команда сегодня сойдется в матче Лиги ВТБ.

«Нам предстоит встреча с очень хорошим соперником, который превзошел ожидания очень многих – мало кто ожидал от «Астаны» такого сильного старта сезона. На мой взгляд, они сильно усилили команду, подписав качественных легионеров. Однако я надеюсь, что мы сумеем найти свою игру и одержать очередную домашнюю победу, порадовав наших болельщиков.

Мы не думаем лишний раз об усталости, травмах или неидеальных условиях подготовки, потому что все команды лиги находятся в одинаковых условиях и сталкиваются с похожими проблемами. Я уверен, что мы будем делать все возможное, чтобы выйти на свой уровень и победить», – считает Арсич.

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