Чемпионат Греции. «Олимпиакос» был сильнее «Перистери»

В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги « » был сильнее « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 7-1, Промитеас – 6-2, Перистери – 4-4, ПАОК – 4-4, Арис – 4-4, АЕК – 4-4, Лаврион – 3-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.