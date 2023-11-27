Чемпионат Греции. «Олимпиакос» был сильнее «Перистери»
В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Олимпиакос» был сильнее «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Уолкап (22), Кэнан (14), Питерс (14), Папаниколау (3), Фалль (2) – старт; Ларендзакис (13), Милутинов (9), Лунцис (5), Сикма (3), Браздейкис (2).
- Перистери
- Томпсон (15 + 9 подборов), Уильямс (12), Рэгланд (9 + 13 передач), Пулианитис (3), Хугаз (2) – старт; Хэндс (9), Митру-Лонг (8), Каселакис (7), Дангубич (5), Ренфро (4), Ксантопулос (0).
Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 7-1, Промитеас – 6-2, Перистери – 4-4, ПАОК – 4-4, Арис – 4-4, АЕК – 4-4, Лаврион – 3-5, Колоссос – 3-5, Марусси – 3-5, Аполлон – 1-7, Кардицас – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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