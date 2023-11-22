Дражен Анзулович о победе над «Пармой»: «49 очков за две четверти – это слишком, серьезная команда не может так играть»

Главный тренер «Самары» после победы над «Пармой» (85:83) отметил недостаточную концентрацию при игре в обороне.

«Поздравляю мою команду за третью и четвертую четверти. Мы такая команда, что без защиты не можем играть хорошо. Первые две четверти защита была очень плохой, мы не контролировали ничего. 49 очков за две четверти – это слишком, серьезная команда не может так играть.

Поговорили в перерыве, нам нужно было понять, как вернуться в игру. Нужно было терпеть на площадке, терпеть до конца игры. Когда мы вели 6 очков в концовке, говорили: не дать бросить 3 очка! И получили два раза по 3 очка. Это концентрация. В серьезном баскетболе не может быть таких ошибок.

Слава богу, мы выиграли очень важный для нас матч. Но у нас снова проблемы с травмами: сегодня не играл Хокинс. С начала сезона мы провели в оптимальном составе только один матч – предыдущий с «Уралмашем». Это проблема. Мы можем как команда играть лучше. И будем стараться каждый матч играть все лучше и лучше», – рассказал специалист.