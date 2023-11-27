У Макса Струса было 0 очков в 1-й половине игры с «Торонто». В 3-й четверти он набрал 20

Теги Кливленд Торонто НБА Баскетбол - видео Макс Струс Баскетбол

Форвард «Кливленда» Макс Струс преобразился во второй половине матча с «Торонто» (105:102).

На счету Струса было 0 очков в первой половине игры. В третьей четверти Макс набрал 20 очков.

Всего за 37 минут на площадке Струс набрал 20 очков (8 из 16 с игры), 11 подборов и 5 передач.

В третьей четверти Струс реализовал 8 из 10 с игры (4 попадания из-за дуги). В трех остальных четвертях у него 0 из 6 с игры.

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4 комментария

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Остап Бендер
Струс не играет в хоккей!
+20
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+20
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mqh9pzrxgf
Ответ Роббен_травмостойкий
Показатель полезности - самый бесполезный инструмент анализа)
Когда он постоянно отрицательный, это признак задуматься о его бесполезности)
+8
0
+8
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xamer 9
Вспомнил, как играя за Майами в серии с Бостоном он выдал нули в основных статистических показателях за игру при -30 или что то подобное полезности)
+1
-1
0
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