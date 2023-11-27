Форвард « » преобразился во второй половине матча с « » (105:102).

На счету Струса было 0 очков в первой половине игры. В третьей четверти Макс набрал 20 очков.

Всего за 37 минут на площадке Струс набрал 20 очков (8 из 16 с игры), 11 подборов и 5 передач.

В третьей четверти Струс реализовал 8 из 10 с игры (4 попадания из-за дуги). В трех остальных четвертях у него 0 из 6 с игры.