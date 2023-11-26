Остин Ривз: «Дэвиса готовы убить, когда у него не складывается игра. Обычный человек даже не осознает, насколько Эй-Ди влияет на происходящее на паркете»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи против «Кливленда» (121:115).

Бигмэн записал в свой актив 32 очка, 13 подборов, 3 блок-шота, 3 передачи и 2 перехвата (5 потерь).

За 38 минут на паркете Дэвис реализовал 13 из 20 с игры и 6 из 7 с линии штрафных бросков.

Атакующий защитник Остин Ривз оценил вклад центрового в успех команды: «Дэвиса готовы убить, когда у него не складывается игра. Обычный человек даже не осознает, насколько Эй-Ди влияет на происходящее на паркете».

В прошлой игре против «Далласа» Дэвис набрал 10 очков и 13 подборов при 4 из 10 с игры.

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6 комментариев

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Gaval
этот парень немного понимает в игре
+5
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Korban Cobain
А вообще таков путь..Играешь с Леброном - либо ты во всем виноват, либо тебе сразу выписывают максималку.
+3
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TurboMen
тот факт что Дэвис иногда исчезает - это не россказни хейтеров, это факт.
+2
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Korban Cobain
О чем говорит плавающая стата Дэвиса лично мне..плохо готовится к сопернику60% и травмы40%.
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kondratiy
1. На данном этапе (~20% регулярки) Энтони Дэвис один из лучших игроков из расчёта (сыгранные минуты) * (личная эффективность/per).
- Он 9й по времени (и лучший per, чем у тех, кто больше сыграл)
- Он 9й по per (и больше минут, чем у тех, кто имеет выше per)
В итоге, он 5й по принесенным победам/ws
___
2. Забавный факт насчёт Остина Ривза
- Первые 8 матчей он выходил в старте. Результат команды 3-5
- Вторые 8 матчей он выходил со скамейки запасных. Результат команды 6-2
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