Остин Ривз: «Дэвиса готовы убить, когда у него не складывается игра. Обычный человек даже не осознает, насколько Эй-Ди влияет на происходящее на паркете»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи против «Кливленда» (121:115).
Бигмэн записал в свой актив 32 очка, 13 подборов, 3 блок-шота, 3 передачи и 2 перехвата (5 потерь).
За 38 минут на паркете Дэвис реализовал 13 из 20 с игры и 6 из 7 с линии штрафных бросков.
Атакующий защитник Остин Ривз оценил вклад центрового в успех команды: «Дэвиса готовы убить, когда у него не складывается игра. Обычный человек даже не осознает, насколько Эй-Ди влияет на происходящее на паркете».
В прошлой игре против «Далласа» Дэвис набрал 10 очков и 13 подборов при 4 из 10 с игры.
- Он 9й по времени (и лучший per, чем у тех, кто больше сыграл)
- Он 9й по per (и больше минут, чем у тех, кто имеет выше per)
В итоге, он 5й по принесенным победам/ws
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2. Забавный факт насчёт Остина Ривза
- Первые 8 матчей он выходил в старте. Результат команды 3-5
- Вторые 8 матчей он выходил со скамейки запасных. Результат команды 6-2