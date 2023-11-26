Остин Ривз: «Дэвиса готовы убить, когда у него не складывается игра. Обычный человек даже не осознает, насколько Эй-Ди влияет на происходящее на паркете»

Центровой « » стал самым результативным игроком встречи против «Кливленда» (121:115).

Бигмэн записал в свой актив 32 очка, 13 подборов, 3 блок-шота, 3 передачи и 2 перехвата (5 потерь).

За 38 минут на паркете Дэвис реализовал 13 из 20 с игры и 6 из 7 с линии штрафных бросков.

Атакующий защитник оценил вклад центрового в успех команды: «Дэвиса готовы убить, когда у него не складывается игра. Обычный человек даже не осознает, насколько Эй-Ди влияет на происходящее на паркете».

В прошлой игре против «Далласа» Дэвис набрал 10 очков и 13 подборов при 4 из 10 с игры.