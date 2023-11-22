Энтони Дэвис: «Сделали еще один шаг к Кубку. Или как он там называется, Кубок НБА?»

Теги Лейкерс НБА Юта Энтони Дэвис Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис порадовался четвертой подряд победе в матче группового этапа внутрисезонного турнира.

Во вторник «озерники» уверенно справились с «Ютой» (131:99) и обеспечили себе 1-е место в группе А, что даст возможность начать плей-офф на домашней арене.

«Теперь нам не надо будет никуда ехать, мы сможем поспать в своих постелях, а это всегда хорошо.

Сделали еще один шаг к завоеванию... как там его, Кубка? Это называется турнирный Кубок? Кубок НБА? Что-то вроде того, да? В общем, сделали еще один шаг», – констатировал Дэвис.

На счету Дэвиса 26 очков и 16 подборов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Кьеллини с первого ряда за кольцом одобряет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий