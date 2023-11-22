Форвард « » порадовался четвертой подряд победе в матче группового этапа внутрисезонного турнира.

Во вторник «озерники» уверенно справились с «Ютой» (131:99) и обеспечили себе 1-е место в группе А, что даст возможность начать плей-офф на домашней арене.

«Теперь нам не надо будет никуда ехать, мы сможем поспать в своих постелях, а это всегда хорошо.

Сделали еще один шаг к завоеванию... как там его, Кубка? Это называется турнирный Кубок? Кубок НБА? Что-то вроде того, да? В общем, сделали еще один шаг», – констатировал Дэвис.

На счету Дэвиса 26 очков и 16 подборов.