Энтони Дэвис о возвращении в концовке матча с «Мавс»: «Не празднуем моральные победы, но мы всегда будем бороться до конца»

Теги Даллас Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Далласа» (101:104) отметил, что команда упустила свой шанс на 20-очковый камбэк в заключительной 12-минутке.

«У нас был шанс на победу. В последней четверти вернулись в игру, защищаясь, и попали несколько важных бросков.

Не празднуем моральные победы, но мы всегда будем бороться до конца», – заявил Дэвис.

Бигмэн совершил 3 броска с игры (0 точных) за 20 минут игрового времени во второй половине встречи.

«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, «Лейкерс» (9-7) – 6-ми.

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