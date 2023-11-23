Энтони Дэвис о возвращении в концовке матча с «Мавс»: «Не празднуем моральные победы, но мы всегда будем бороться до конца»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Далласа» (101:104) отметил, что команда упустила свой шанс на 20-очковый камбэк в заключительной 12-минутке.
«У нас был шанс на победу. В последней четверти вернулись в игру, защищаясь, и попали несколько важных бросков.
Не празднуем моральные победы, но мы всегда будем бороться до конца», – заявил Дэвис.
Бигмэн совершил 3 броска с игры (0 точных) за 20 минут игрового времени во второй половине встречи.
«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, «Лейкерс» (9-7) – 6-ми.
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