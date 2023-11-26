Спенсер Динуидди: «Ник Клэкстон был одним из самых талантливых игроков «Нетс» уже многие годы»

Теги Майами Бруклин НБА Спенсер Динуидди Ник Клэкстон Баскетбол

Атакующий защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди после победы над «Майами» (121:97) отметил центрового Ника Клэкстона и его вклад в игру команды.

«Он был одним из самых талантливых, если не самым талантливым парнем в коллективе уже многие годы. Ник способен на практически любые элементы игры, кроме броска, а как центровому это не так уж и нужно.

Ник универсален, и он облегчает жизнь всем нам как в нападении, так и в защите», – заявил Динуидди на пресс-конференции.

За 24 минуты Клэкстон отметился 13 очками, 6 подборами, 3 блок-шотами и 2 перехватами.

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1 комментарий

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seabyryak
только счёт меньше был всё таки. Не 121:97, а 112:97)
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