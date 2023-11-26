Спенсер Динуидди: «Ник Клэкстон был одним из самых талантливых игроков «Нетс» уже многие годы»

Атакующий защитник « » после победы над « » (121:97) отметил центрового и его вклад в игру команды.

«Он был одним из самых талантливых, если не самым талантливым парнем в коллективе уже многие годы. Ник способен на практически любые элементы игры, кроме броска, а как центровому это не так уж и нужно.

Ник универсален, и он облегчает жизнь всем нам как в нападении, так и в защите», – заявил Динуидди на пресс-конференции.

За 24 минуты Клэкстон отметился 13 очками, 6 подборами, 3 блок-шотами и 2 перехватами.