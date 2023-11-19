«Майами» уступил «Чикаго» и прервал серию из 7 побед

«Чикаго» в невероятном камбэке прервал трехматчевую серию поражений, впервые поведя в счете против « » лишь на 48-й минуте, – 102:97.

Легкий форвард за 22 секунды до конца при 97:97 на табло исполнил коронный дальний 2-очковый с разворота. В ответном владении лидер «Хит» не добросил до кольца, пытаясь найти контакт на дуге. Дерозан смазал один из штрафных бросков и дал Батлеру еще один шанс сравнять счет в матче, но MVP Восточной конференции-2023 вновь был неточен.

«Майами» подходил к матчу с серией из 7 побед кряду.

«Хит» (8-5) опустились на 4-ю строчку Востока, « » добился пятой победы в сезоне – 12- место с результатом 5-9.