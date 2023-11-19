«Майами» уступил «Чикаго» и прервал серию из 7 побед
«Чикаго» в невероятном камбэке прервал трехматчевую серию поражений, впервые поведя в счете против «Майами» лишь на 48-й минуте, – 102:97.
Легкий форвард Демар Дерозан за 22 секунды до конца при 97:97 на табло исполнил коронный дальний 2-очковый с разворота. В ответном владении лидер «Хит» Джимми Батлер не добросил до кольца, пытаясь найти контакт на дуге. Дерозан смазал один из штрафных бросков и дал Батлеру еще один шанс сравнять счет в матче, но MVP Восточной конференции-2023 вновь был неточен.
«Майами» подходил к матчу с серией из 7 побед кряду.
«Хит» (8-5) опустились на 4-ю строчку Востока, «Чикаго» добился пятой победы в сезоне – 12- место с результатом 5-9.
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