Дерек Лайвли получил ушиб поясницы в результате жесткого падения на спину

Новичок « » получил ушиб поясницы в третьей четверти матча против « » (104:101) в среду.

Центровой жестко упал на спину и левую ногу после неудачного данка с навеса. Игрок пролежал на полу несколько минут, после чего тренеры и партнеры по команде помогли ему подняться и дойти до раздевалки. Через несколько минут «Мэверикс» объявили, что Лайвли выбыл до конца матча.

Инсайдер НБА Марк Стейн сообщил после игры, что Лайвли мог самостоятельно ходить в раздевалке. Игрок также сообщил журналистам, что с ним все в порядке, хотя падение было жестким.