Дерек Лайвли получил ушиб поясницы в результате жесткого падения на спину

Теги травмы Даллас Лейкерс НБА Баскетбол - фото Дерек Лайвли Баскетбол

Новичок «Далласа» Дерек Лайвли получил ушиб поясницы в третьей четверти матча против «Лейкерс» (104:101) в среду.

Центровой жестко упал на спину и левую ногу после неудачного данка с навеса. Игрок пролежал на полу несколько минут, после чего тренеры и партнеры по команде помогли ему подняться и дойти до раздевалки. Через несколько минут «Мэверикс» объявили, что Лайвли выбыл до конца матча.

Инсайдер НБА Марк Стейн сообщил после игры, что Лайвли мог самостоятельно ходить в раздевалке. Игрок также сообщил журналистам, что с ним все в порядке, хотя падение было жестким.

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1 комментарий

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Korban Cobain
Без него прям развалились в нападении что-ли?
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