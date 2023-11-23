Джини Басс опровергла слова Денниса Родмана, что они встречались

Теги светская хроника Лейкерс НБА Деннис Родман Джини Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джини Басс опровергла слова 5-кратного чемпиона НБА Денниса Родмана, что пара встречалась на протяжении 6 месяцев в конце 90-х.

«Мой отец, когда Родман пришел в команду, сказал: «Давайте всегда будем знать, где он находится».

Так что мы спрашивали: «Эй, где ты будешь сегодня вечером?» Ладно, значит, мы все идем в этот ресторан, или в этот клуб, или на этот пляж, или туда, где будет Деннис.

Можете назвать это свиданиями с целью того, чтобы убедиться, что я не спускаю с него глаз», – заявила Басс.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лютик
Поматросила и бросила)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Ещё бы позже начала опровергать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Ну так там в барах и встречались) зажимались в туалетах и подсобках)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил
Червяк известный ходок по барам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
Воспоминания старой Б... асс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий