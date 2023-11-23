Джини Басс опровергла слова Денниса Родмана, что они встречались

Владелица « » Джини Басс опровергла слова 5-кратного чемпиона НБА Денниса Родмана, что пара встречалась на протяжении 6 месяцев в конце 90-х.

«Мой отец, когда Родман пришел в команду, сказал: «Давайте всегда будем знать, где он находится».

Так что мы спрашивали: «Эй, где ты будешь сегодня вечером?» Ладно, значит, мы все идем в этот ресторан, или в этот клуб, или на этот пляж, или туда, где будет Деннис.

Можете назвать это свиданиями с целью того, чтобы убедиться, что я не спускаю с него глаз», – заявила Басс.