Владелица « » Джини Басс еще раз рассказала о том, как однажды владелец клуба совершил по отношению к ней неподобающее действие, которое она расценила как акт харассмента.

Басс впервые упомянула об инциденте в своей книге 2010 года. По данным LA Times, предполагаемое сексуальное домогательство произошло в 1995 году, когда она присутствовала на первом для себя заседании совета управляющих НБА.

В недавнем интервью Джини снова спросили об инциденте и о том, что она чувствовала в тот момент.

«Наступил перерыв, мы ожидали, выстроившись в очереди к буфету. И в этот момент некто схватил меня за задницу. Я обернулась назад и была потрясена.

Это был такой момент, когда мне, наверное, захотелось бы уменьшиться, сжаться и просто исчезнуть. Сказать что-то вроде «Что-то мне стало плохо, надо идти». Являюсь ли я в действительности частью этого места и этой группы? Возможно, я просто не принадлежу к этой группе. Меня только что выделили из всех. Это заставило меня сомневаться... Все могло повернуться вот так, если бы не уверенность, которую в меня вселил отец», – рассказала Басс.

По словам Басс, после этого эпизода она одарила владельца «неприязненным взглядом» и подала ему знак «отступить». После этого она отправилась в свою комнату, где подумала о том, что «возможно, не сможет завоевать уважение у нынешних владельцев клубов».