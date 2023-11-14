«Некто схватил меня за задницу. Я обернулась назад и была потрясена». Джини Басс рассказала о домогательстве со стороны владельца клуба НБА

Теги происшествия Лейкерс НБА Джини Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джини Басс еще раз рассказала о том, как однажды владелец клуба НБА совершил по отношению к ней неподобающее действие, которое она расценила как акт харассмента.

Басс впервые упомянула об инциденте в своей книге 2010 года. По данным LA Times, предполагаемое сексуальное домогательство произошло в 1995 году, когда она присутствовала на первом для себя заседании совета управляющих НБА. 

В недавнем интервью Джини снова спросили об инциденте и о том, что она чувствовала в тот момент. 

«Наступил перерыв, мы ожидали, выстроившись в очереди к буфету. И в этот момент некто схватил меня за задницу. Я обернулась назад и была потрясена.

Это был такой момент, когда мне, наверное, захотелось бы уменьшиться, сжаться и просто исчезнуть. Сказать что-то вроде «Что-то мне стало плохо, надо идти». Являюсь ли я в действительности частью этого места и этой группы? Возможно, я просто не принадлежу к этой группе. Меня только что выделили из всех. Это заставило меня сомневаться... Все могло повернуться вот так, если бы не уверенность, которую в меня вселил отец», – рассказала Басс.

По словам Басс, после этого эпизода она одарила владельца «неприязненным взглядом» и подала ему знак «отступить». После этого она отправилась в свою комнату, где подумала о том, что «возможно, не сможет завоевать уважение у нынешних владельцев клубов».

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12 комментариев

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Analjinn
Я наверное по жизни сухарь, поэтому с трудом понимаю как такие истории могут происходить. Ну не заседании совета управляющих же?
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Назар Игорь
Любят женщины в возрасте публично вспомнить о сексуальных домогательствах по прошествии многих лет. Ностальгия по прошлому, однако...
+7
-2
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vzi
Ответ мать Зетмира
Оказалось это... Читать далее.
Каково же было удивление Басс, когда выяснилось, что за задницу ее схватил…
+4
0
+4
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Daff Rogers
Ответ vzi
Каково же было удивление Басс, когда выяснилось, что за задницу ее схватил…
...отец
+1
0
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мать Зетмира
Оказалось это...
Читать далее.
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BOBBYHULL
Опять интрига...
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scorp19
Сейчас уже никто не домогается и взгрустнулось старушке.
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Jazzzz
- Баба Зина, а когда в СССР было хорошо?
- При Сталине, сынок.
- ПОЧЕМУ?!?
- Да тогда и парни за мной бегали, и спина не болела…
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noke
Ответ Analjinn
Я наверное по жизни сухарь, поэтому с трудом понимаю как такие истории могут происходить. Ну не заседании совета управляющих же?
Наверное, такие истории могут скорректировать представления о "советах управляющих"?
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