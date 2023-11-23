Ламело Болл набрал 34 очка и 13 передач в победной игре с «Вашингтоном»

Теги Шарлотт НБА Вашингтон Баскетбол - видео Глен Райс Кемба Уокер Терри Розир Ламело Болл Баскетбол

«Шарлотт» справился с «Вашингтоном», уступая по ходу третьей четверти «-19», – 117:114.

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл отметился 34 очками, 13 передачами, 8 подборами и перехватом (4 потери).

Болл реализовал 13 из 31 броска с игры (6 из 16 из-за дуги) и 2 из 3 с линии.

Болл присоединился к Кембе Уокеру, Глену Райсу и Терри Розиру как единственным игрокам в истории организации, кому удалось набрать более 30 очков в четырех матчах кряду.

«Хорнетс» (5-9) идут 13-ми на Востоке, «Уизардс» (2-12) – 14-ми.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий