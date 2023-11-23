Ламело Болл набрал 34 очка и 13 передач в победной игре с «Вашингтоном»

« » справился с « », уступая по ходу третьей четверти «-19», – 117:114.

Разыгрывающий «Хорнетс» отметился 34 очками, 13 передачами, 8 подборами и перехватом (4 потери).

Болл реализовал 13 из 31 броска с игры (6 из 16 из-за дуги) и 2 из 3 с линии.

Болл присоединился к , Глену Райсу и как единственным игрокам в истории организации, кому удалось набрать более 30 очков в четырех матчах кряду.

«Хорнетс» (5-9) идут 13-ми на Востоке, «Уизардс» (2-12) – 14-ми.