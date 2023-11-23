Ламело Болл набрал 34 очка и 13 передач в победной игре с «Вашингтоном»
«Шарлотт» справился с «Вашингтоном», уступая по ходу третьей четверти «-19», – 117:114.
Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл отметился 34 очками, 13 передачами, 8 подборами и перехватом (4 потери).
Болл реализовал 13 из 31 броска с игры (6 из 16 из-за дуги) и 2 из 3 с линии.
Болл присоединился к Кембе Уокеру, Глену Райсу и Терри Розиру как единственным игрокам в истории организации, кому удалось набрать более 30 очков в четырех матчах кряду.
«Хорнетс» (5-9) идут 13-ми на Востоке, «Уизардс» (2-12) – 14-ми.
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