Ламело Болл набрал 34 очка, 9 передач и повторил рекорд карьеры – 8 трехочковых против «Никс»

Теги Шарлотт Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Ламело Болл Баскетбол

«Хорнетс» на своем паркете уступили «Нью-Йорку» – 108:122.

Разыгрывающий Ламело Болл набрал 34 очка, сделал 9 передач, 5 подборов и перехват (3 потери).

За 36 минут защитник был точен в 12 из 22 бросков с игры (8 из 13 из-за дуги) и в 2 из 2 попыток с линии штрафных.

Болл повторил свой лучший результат в карьере по дальним попаданиям – в январе 2021 года он также оформил 8 трехочковых (тогда набрал 36 очков при тех же 9 передачах, 5 подборах и 12 из 22 с игры).

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