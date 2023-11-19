«Хорнетс» на своем паркете уступили « » – 108:122.

Разыгрывающий Ламело Болл набрал 34 очка, сделал 9 передач, 5 подборов и перехват (3 потери).

За 36 минут защитник был точен в 12 из 22 бросков с игры (8 из 13 из-за дуги) и в 2 из 2 попыток с линии штрафных.

Болл повторил свой лучший результат в карьере по дальним попаданиям – в январе 2021 года он также оформил 8 трехочковых (тогда набрал 36 очков при тех же 9 передачах, 5 подборах и 12 из 22 с игры).