Микэл Бриджес ни разу в карьере не побеждал в Атланте: «Ни одной игры не взял за «Финикс»
Легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес еще ни разу в карьере не побеждал в Атланте.
«Я никогда не побеждал «Атланту» на выезде за все мое время в лиге. Ни одной игры не взял за «Финикс». Каждый раз, когда приезжали сюда, мы проигрывали, а за «Нетс» я получил победный бросок от Трэя. Пытаюсь одержать здесь свою первую победу», – поделился Бриджес.
Бриджес пять раз уступал в Атланте – 4 раза в составе «Санз». Сегодня «Хоукс» примут «Нетс».
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