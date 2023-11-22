Микэл Бриджес ни разу в карьере не побеждал в Атланте: «Ни одной игры не взял за «Финикс»

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Легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес еще ни разу в карьере не побеждал в Атланте.

«Я никогда не побеждал «Атланту» на выезде за все мое время в лиге. Ни одной игры не взял за «Финикс». Каждый раз, когда приезжали сюда, мы проигрывали, а за «Нетс» я получил победный бросок от Трэя. Пытаюсь одержать здесь свою первую победу», – поделился Бриджес.

Бриджес пять раз уступал в Атланте – 4 раза в составе «Санз». Сегодня «Хоукс» примут «Нетс».

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