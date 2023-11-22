Кристапс Порзингис о собрании «шести стартеров»: «Мое уважение к Холидэю очень сильно возросло»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Кристапс Порзингис Баскетбол

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис рассказал, как изменилось его отношение к разыгрывающему Дрю Холидэю после собрания «шести стартовых игроков».

«Я вышел с этой встречи, и мое уважение к нему очень сильно возросло. И я сразу же сказал ему об этом.

Его поведение на том собрании... Дрю искренне верил в каждое сказанное собой слово, и мы тоже ему поверили. Будучи чемпионом НБА, имея за плечами весь этот опыт, придя в новую команду – к одному из главных соперников – он задал стандарт для всех остальных участников той встречи», – поделился Порзингис.

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1 комментарий

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МЗ
Реально космического уровня чел. Бегал в НО, когда всё внимание было к "решению" Брови. Потом бегал за Оленей, лишая КП-3 и Букера сна. Теперь вот в этим ребятам пришёл, играет так неэгоистично, как будто все вокруг чемпионы, а он чисто на подхвате. Респектище!
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