Кевин Лав о том, как ему удается быть лидером в раздевалке: «Если бы вы выпили со мной, вы бы поняли»

Теги Майами НБА Кевин Лав Баскетбол

Тяжелый форвард «Майами» Кевин Лав ответил на вопрос, как ему удается становиться лидером в раздевалке.

«Если бы вы выпили со мной, вы бы поняли.

Не ограничиваюсь только баскетболом. Мне нравится узнавать своих товарищей по команде, откуда они родом, и просто быть на 100 процентов собой. Думаю, люди это чувствуют. Я очень несовершенен как на площадке, так и за ее пределами. Люди больше тяготеют к каким-то уязвимым местам и недостаткам, чем к огромным успехам», – сказал Лав.

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4 комментария

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vzi
Почему нельзя ставить плюс самой новости?.. )
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Ed Monix
Ответ vzi
Почему нельзя ставить плюс самой новости?.. )
Тут, кстати, Лав затронул важный момент. Авторитет у одноклубников можно получить не тем, какой ты бык с огнём из ноздей и дурными глазами, а добротой и вниманием. Не говоря уже о юморе и способности ободрить в случае какой-то неудачи. Лидер это не тот, кто убежал от остальных далеко вперёд и издали крутит им дули и орёт, какие они придурки и неудачники. Лидер это тот, кто своим примером зажигает других стремлением быть лучше. Может поэтому про того же Уэстбрука игроки НБА говорили всегда, что он отличный одноклубник.
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Илья Камшилов
Ответ vzi
Может быть. Жаль, только Уэстбрук столько кирпичей накидал в 2016… Жаль, в Лейкерс не пошлó. А кто есть бык с огнем из ноздрей? Майк и Коби? )
WTF?
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