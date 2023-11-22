Кевин Лав о том, как ему удается быть лидером в раздевалке: «Если бы вы выпили со мной, вы бы поняли»
Тяжелый форвард «Майами» Кевин Лав ответил на вопрос, как ему удается становиться лидером в раздевалке.
«Если бы вы выпили со мной, вы бы поняли.
Не ограничиваюсь только баскетболом. Мне нравится узнавать своих товарищей по команде, откуда они родом, и просто быть на 100 процентов собой. Думаю, люди это чувствуют. Я очень несовершенен как на площадке, так и за ее пределами. Люди больше тяготеют к каким-то уязвимым местам и недостаткам, чем к огромным успехам», – сказал Лав.
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