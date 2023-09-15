Кевин Лав рассказал, почему принял решение остаться в «Майами»

Форвард «Майами» Кевин Лав в интервью Miami Herald рассказал, почему этим летом продлил соглашение с командой, к которой присоединился по ходу прошлого сезона.

«Я думаю, что просто взвесил все варианты и понял с течением времени, что мне комфортно в команде и организации. Естественно, мне хотелось бы быстрее найти свой ритм и чувствовать себя в порядке на площадке. Но мне кажется, что в прошлом сезоне мое влияние на команду было как на паркете, так и за его пределами. Просто находясь в раздевалке, будь то перед игрой или после игры, на тренировке, я чувствовал, что могу оказать там большое влияние, помогая нам сплотиться. У меня также сложились прекрасные отношения с руководством клуба, с владельцами, со всеми моими партнерами по команде, тренерским штабом. Мне показалось, что это прекрасный дом для меня. И я хотел продолжить и посмотреть, что возможно, если я начну год в «Майами», то увижу, как я могу многое изменить.

Кроме того, для моего разума будет полезно работать на этом уровне. Вы знаете, насколько интенсивен тренер Эрик Споэльстра, какие от нас ожидания на матчах, тренировках и, я уверен, в 82 играх и даже больше.

А также мое желание играть как можно больше лет и получить максимум от себя и своей карьеры. Я чувствовал, что это прекрасное место, и то, насколько мне понравилось творить историю в прошлом сезоне. Понятно, что все закончилось не так, как мы хотели, и осталось несколько незавершенных дел. Это, конечно, сыграло свою роль, что я остался в команде», – сказал Лав.

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