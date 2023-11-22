Майк Браун: «Кайри Ирвинг, возможно, является лучшим атакующим игроком в истории НБА»

Теги Майк Браун Даллас Сакраменто НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун высоко оценил уровень разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга.

«Просто невероятно. Кайри Ирвинг, возможно, является лучшим атакующим игроком в истории НБА, если мы рассматриваем всех кандидатов без привязки к позициям и габаритам. Так и напишите.

Просто невероятно, как он себя проявляет при наборе очков. Меня потрясает то, как он умеет доставлять мяч в корзину в ситуациях с сопротивлением, когда вокруг много соперников. Не понимаю, как он это делает. Речь идет о совершенно уникальном наборе умений», – заявил Браун.

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9 комментариев

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Stillinger
Ну если только в игре 1х1 на своей позиции.
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vzi
Ответ Донован хозяин НБА
Если в вакууме смотреть на набор навыков, то Ивринг лучше их всех. Больше способов обыгрыша, качественные броски с любой дистанции, в проходе Кайри может забивать абсолютно в любой ситуации и против любых опекунов. Ирвинг всю карьеру бросает приближенно к 50-40-90. Менталка, здоровье и атлетизм-это уже совсем другой разговор
При этом Ирвинг выбивает 23.3 в среднем. Ниже обоих.

У Джордана только трешка слабее, и то во многом из-за того, что в те времена: а) меньше бросали трешек в принципе; б) бросали с бóльшим сопротивлением.

Да и Коби не далеко ушел. И играл против лучше защищающихся.
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xamer 9
Ответ vzi
При этом Ирвинг выбивает 23.3 в среднем. Ниже обоих. У Джордана только трешка слабее, и то во многом из-за того, что в те времена: а) меньше бросали трешек в принципе; б) бросали с бóльшим сопротивлением. Да и Коби не далеко ушел. И играл против лучше защищающихся.
Про большее сопротивление несогласен: из за малого количества командных попыток трехочковых и плохой их эффективности игроков почти не держали на дуге.
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leon01
лучший долбач в истории
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Mark Ar
Не знаю как это оценивается, но как по мне, если у одного парня самые обычные проходы и самые обычные броски, но его процент с игры 52+- при 30+- очках в среднем, это лучший скорер, ежели игрок, который имеет супер пупер крутой арсенал, но набирает 25 и меньше в среднем процентом 48+- с игры.

Какая разница у кого какой арсенал, если решает эффективность. Если Беня Симмонс будет своими лейапами набирать 25 очков с процентом 52+, то он будет круче скорер, чем кайри Ирвинг со своими 47-48% по игре.
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Jerry Rodrogha
Так и просится добавить: "но есть один нюанс"
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Донован хозяин НБА
Ответ vzi
Расскажите ему про Джордана, Брайанта хотя бы. И напомните ему, что он сам тренировал Леброна.
Если в вакууме смотреть на набор навыков, то Ивринг лучше их всех. Больше способов обыгрыша, качественные броски с любой дистанции, в проходе Кайри может забивать абсолютно в любой ситуации и против любых опекунов. Ирвинг всю карьеру бросает приближенно к 50-40-90.
Менталка, здоровье и атлетизм-это уже совсем другой разговор
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vzi
Ответ xamer 9
Про большее сопротивление несогласен: из за малого количества командных попыток трехочковых и плохой их эффективности игроков почти не держали на дуге.
Все равно в 90-е бросить открытый бросок можно было куда реже, чем сейчас.

Да ё моё, как можно вообще называть игрока типа Ирвинга, коих в лиге было с полсотни, лучшим в истории шутером?!!

Не нравится сравнение с MJ и Коби, сравните Ирвинга с Курри и Кешей. У тех такая же средняя статуха, но где они и где Ирвинг?..
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