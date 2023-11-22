Майк Браун: «Кайри Ирвинг, возможно, является лучшим атакующим игроком в истории НБА»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун высоко оценил уровень разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга.
«Просто невероятно. Кайри Ирвинг, возможно, является лучшим атакующим игроком в истории НБА, если мы рассматриваем всех кандидатов без привязки к позициям и габаритам. Так и напишите.
Просто невероятно, как он себя проявляет при наборе очков. Меня потрясает то, как он умеет доставлять мяч в корзину в ситуациях с сопротивлением, когда вокруг много соперников. Не понимаю, как он это делает. Речь идет о совершенно уникальном наборе умений», – заявил Браун.
У Джордана только трешка слабее, и то во многом из-за того, что в те времена: а) меньше бросали трешек в принципе; б) бросали с бóльшим сопротивлением.
Да и Коби не далеко ушел. И играл против лучше защищающихся.
Какая разница у кого какой арсенал, если решает эффективность. Если Беня Симмонс будет своими лейапами набирать 25 очков с процентом 52+, то он будет круче скорер, чем кайри Ирвинг со своими 47-48% по игре.
Менталка, здоровье и атлетизм-это уже совсем другой разговор
Да ё моё, как можно вообще называть игрока типа Ирвинга, коих в лиге было с полсотни, лучшим в истории шутером?!!
Не нравится сравнение с MJ и Коби, сравните Ирвинга с Курри и Кешей. У тех такая же средняя статуха, но где они и где Ирвинг?..