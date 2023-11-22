Главный тренер « » высоко оценил уровень разыгрывающего « » .

«Просто невероятно. Кайри Ирвинг, возможно, является лучшим атакующим игроком в истории , если мы рассматриваем всех кандидатов без привязки к позициям и габаритам. Так и напишите.

Просто невероятно, как он себя проявляет при наборе очков. Меня потрясает то, как он умеет доставлять мяч в корзину в ситуациях с сопротивлением, когда вокруг много соперников. Не понимаю, как он это делает. Речь идет о совершенно уникальном наборе умений», – заявил Браун.