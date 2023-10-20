Данило Галлинари: «Я просыпаюсь и хочу играть в баскетбол. После 13 месяцев отсутствия это как наркотик»

Теги НБА Вашингтон Данило Галлинари Баскетбол

Тяжелый форвард «Вашингтона» Данило Галлинари, который из-за травмы полностью пропустил сезон-2022/23, желает скорее вернуться на паркет.

«Сейчас, после того как я пропустил 13 месяцев, просто хочу играть в баскетбол и получать удовольствие... Когда просыпаюсь, я хочу тренироваться на площадке и в зале.

Для меня это как наркотик. Если случается что-то, что отрывает тебя от этого, хочется вернуться», – сказал Галлинари.

Итальянец стал игроком «Уизардс» в результате трехстороннего обмена с участием Кристапса Порзингиса.

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