Кевин Дюрэнт вышел на 11-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт во вторник вышел на 11-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру.
В матче внутрисезонного турнира с «Портлендом» (120:107) Дюрэнт набрал 31 очко, 4 подбора, 9 передач и 1 блок-шот.
Теперь на счету Кевина 27 331 очко.
Дюрэнт обошел легенду НБА Элвина Хэйса (27 313). На 10-й строчке Мозес Мэлоун (27 409 очков).
А вообще реально замахнуться на 4: осталось 6312.
Весь топ 11:
Леброн 39012 ( )
Карим 38387
Карл Мэлоун 36928
Кобе 33643
Джордан 32292
Новицки 31560
Чемберлен 31419
Шакил 28596
Кармело 28289
Мозес Мелоун 27409
Дюрант 27331 ( )