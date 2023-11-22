Кевин Дюрэнт вышел на 11-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру

Теги Финикс Портленд НБА Кевин Дюрэнт Элвин Хэйс Мозес Мэлоун Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт во вторник вышел на 11-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру.

В матче внутрисезонного турнира с «Портлендом» (120:107) Дюрэнт набрал 31 очко, 4 подбора, 9 передач и 1 блок-шот.

Теперь на счету Кевина 27 331 очко.

Дюрэнт обошел легенду НБА Элвина Хэйса (27 313). На 10-й строчке Мозес Мэлоун (27 409 очков).

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5 комментариев

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xamer 9
Минимум 8 место будет у КД по итогам карьеры, там осталось то 1265.
А вообще реально замахнуться на 4: осталось 6312.

Весь топ 11:
Леброн 39012 ( )
Карим 38387
Карл Мэлоун 36928
Кобе 33643
Джордан 32292
Новицки 31560
Чемберлен 31419
Шакил 28596
Кармело 28289
Мозес Мелоун 27409
Дюрант 27331 ( )
+6
-2
+4
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Мурзин Ринат
Если проведет регулярку без травм , то по силам на 8 место замахнуться и Шака обогнать
+3
0
+3
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Rasan
Уже через пару-тройку матчей в 10-ке будет! Кэв - тащер, есть жи
+2
-1
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Оскар Муравьёв
И это сыграв всего 1000 игр... Мозесу мелоуну и элвину хеесу потребовалось гораздо больше игр
0
0
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Ballboy13
Ответ xamer 9
Минимум 8 место будет у КД по итогам карьеры, там осталось то 1265. А вообще реально замахнуться на 4: осталось 6312. Весь топ 11: Леброн 39012 ( ) Карим 38387 Карл Мэлоун 36928 Кобе 33643 Джордан 32292 Новицки 31560 Чемберлен 31419 Шакил 28596 Кармело 28289 Мозес Мелоун 27409 Дюрант 27331 ( )
На 8 месте он будет скорей к концу сезона, а к концу карьеры наверняка войдет в пятерку, учитывая, что его контракт еще три года действует
0
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0
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