Кевин Дюрэнт вышел на 11-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру

Звездный форвард « » во вторник вышел на 11-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру.

В матче внутрисезонного турнира с « » (120:107) Дюрэнт набрал 31 очко, 4 подбора, 9 передач и 1 блок-шот.

Теперь на счету Кевина 27 331 очко.

Дюрэнт обошел легенду НБА Элвина Хэйса (27 313). На 10-й строчке (27 409 очков).