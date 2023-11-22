«Миннесота» на 2-3 недели потеряла Джейдена Макдэниэлса из-за травмы

Теги травмы Миннесота НБА Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс, как ожидается, пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок правого голеностопа.

Макдэниэлс получил травму в понедельник в победном матче с «Нью-Йорком» (117:100).

Команда сообщила, что во вторник Джейдену сделали МРТ, которая выявила растяжение связок первой степени. Через неделю состоится повторное обследование.

Макдэниэлс набирает в среднем 9,5 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи за игру в составе «Миннесоты», которая лидирует в Западной конференции НБА с результатом 10-3.

Макдэниэлс согласился на 5-летнее продление контракта с «Вулвз» на сумму 136 миллионов долларов перед началом сезона.

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2 комментария

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Вася Вася
Макдак влияет на игру значительно больше, чем можно понять из приведённой статы. Будет нелегко Волкам.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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