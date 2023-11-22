«Миннесота» на 2-3 недели потеряла Джейдена Макдэниэлса из-за травмы

Форвард «Миннесоты» , как ожидается, пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок правого голеностопа.

Макдэниэлс получил травму в понедельник в победном матче с «Нью-Йорком» (117:100).

Команда сообщила, что во вторник Джейдену сделали МРТ, которая выявила растяжение связок первой степени. Через неделю состоится повторное обследование.

Макдэниэлс набирает в среднем 9,5 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи за игру в составе «Миннесоты», которая лидирует в Западной конференции НБА с результатом 10-3.

Макдэниэлс согласился на 5-летнее продление контракта с «Вулвз» на сумму 136 миллионов долларов перед началом сезона.