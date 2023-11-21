Стартовал сбор кадетской сборной России U16

Мужская сборная России игроков до 16 лет начала тренировки в подмосковном GoPark.

Сбор будет проходить с 20 по 30 ноября. На него вызваны 18 игроков.

Состав кадетской сборной России:

Защитники: Семен Ананьин (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, Москва, 15 лет, 193 см), Павел Кошелев (СШОР «Динамо», Москва, 15 лет, 190 см), Андрей Маринчев (СШ «Путь к победе», Краснодар, 15 лет, 189 см), Владимир Мельников (СШОР «Тимирязевская», Москва, 15 лет, 195 см), Всеволод Тимофеев (СШОР «Динамо», 15 лет, 185 см), Дмитрий Хабаров (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, Москва, 15 лет, 188 см), Владимир Цымбал (ФОК «Мещерский», Нижний Новгород , 15 лет, 191 см)

Форварды: Данил Долгих (СШ «Путь к победе», 15 лет, 203 см), Никита Михеев (СШОР «ЦСКА», Москва, 14 лет, 194 см), Сергей Новиков (СШОР «ЦСКА», 15 лет, 194 см), Никита Симаев (ФОК «Мещерский», 15 лет, 199 см), Леонид Фирсов (СШОР «Купчинский Олимп», Санкт-Петербург, 15 лет, 195 см), Кирилл Ханин (СШОР «Гольяново», Москва, 14 лет, 196 см), Михаил Чернышев (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, 14 лет, 195 см), Андрей Шунин (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, 15 лет, 193 см)

Центровые: Константин Калинин (СШОР №13 им. О.Д. Артешиной, Самара, 15 лет, 202 см), Иван Красняков (СШОР «Краснодар», 15 лет, 203 см), Даниил Харламов (СШОР Кировского района, Санкт-Петербург, 15 лет, 210 см).

Вместе с командой на сборе будут работать и. о. старшего тренера Руслан Старков («Тверь», Тверь), тренеры Максим Тетенов («Урал-Грейт-Юниор», Пермь), Иван Иванов (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, Москва), тренер по ОФП Владимир Черников («Самара», Самара), врач Артур Суджян (ФМБА России, Москва), массажист Евгений Петров (ФМБА России), менеджер Михаил Леонтьев (РФБ).

После завершения сбора 30 ноября баскетболисты U16 отправятся в Минск, где примут участие в международном турнире.