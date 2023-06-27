В Подмосковье стартовал сбор команды России U16

Мужская сборная России «до 16 лет» будет работать в подмосковном Парамоново.

Сбор пройдет с 26 июня по 24 июля. В нем примет участие 21 игрок.

Состав кадетской сборной России:

Защитники: Семен Ананьин (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, Москва, 15 лет, 191 см), Вадим Воронцов («Реал» Мадрид U14, Испания, 14 лет, 185 см), Филипп Геронин (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, Москва, 15 лет, 178 см), Павел Кошелев (ДЮБК «Руна-Баскет», Москва, 15 лет, 187 см), Андрей Маринчев (СШ «Путь к победе», Краснодар, 15 лет, 190 см), Владимир Мельников (СШОР «Тимирязевская», Москва, 15 лет, 192 см), Александр Панасюк (СШОР «ЦСКА», Москва, 15 лет, 192 см), Всеволод Тимофеев (СШОР «Юность», Старый Оскол, 15 лет, 186 см), Дмитрий Хабаров (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, Москва, 15 лет, 188 см), Владимир Цымбал (СК «Муссон», Севастополь, 15 лет, 191 см)

Форварды: Данил Долгих (СШ «Путь к победе», 14 лет, 202 см), Игнат Красноруженко (СШ «Путь к победе», 15 лет, 201 см), Владимир Мерзляков (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, 15 лет, 196 см), Сергей Новиков (СШОР «ЦСКА», 15 лет, 193 см), Леонид Фирсов (СШОР «Купчинский Олимп», 15 лет, 195 см), Кирилл Ханин (СШОР «Гольяново», Москва, 14 лет, 197 см), Михаил Чернышев (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, 14 лет, 194 см), Андрей Шунин (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, 15 лет, 193 см)

Центровые: Константин Калинин (СШОР №13 им. О.Д. Артешиной, Самара, 15 лет, 202 см), Иван Красняков (СШОР №9, Воронеж, 15 лет, 203 см), Илья Фролов (БК «Русичи», Курск, 15 лет, 205 см).

Вместе с командой на сборе будут работать старший тренер Дмитрий Пивцайкин («Руна», Москва), тренеры Михаил Соловьев («Зенит»-2, Санкт-Петербург), Руслан Старков («Тверь», Тверь), Иван Иванов (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, Москва), тренер по ОФП Владимир Черников («Самара», Самара), врач Максим Адамов («Динамо», Курск), массажист Михаил М. Лагутин («Руна»), менеджер Михаил Леонтьев (РФБ).

В течение сбора у кадетов U16 запланировано несколько товарищеских матчей.

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