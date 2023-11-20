У Брэдли Била проблемы с межпозвоночным диском, из-за которых идет раздражение нервов в ногах

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания объяснил, с какой травмой имеет дело защитник « » .

«У него проблемы с межпозвоночным диском, которая проявилась в тренировочном лагере. Несмотря на то, что многочисленные МРТ и обследования не выявили серьезных проблем, Бил борется с дискомфортом и даже раздражением нервов в ногах из-за проблемы со спиной.

«Санз» понимают, что играют не ради ноября или декабря, они играют ради того, чтобы попытаться попасть в май и июнь. Поэтому они приняли решение дать Билу полностью восстановиться», – поделился инсайдер.