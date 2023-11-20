У Брэдли Била проблемы с межпозвоночным диском, из-за которых идет раздражение нервов в ногах

Теги Финикс НБА Брэдли Бил Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания объяснил, с какой травмой имеет дело защитник «Финикса» Брэдли Бил.

«У него проблемы с межпозвоночным диском, которая проявилась в тренировочном лагере. Несмотря на то, что многочисленные МРТ и обследования не выявили серьезных проблем, Бил борется с дискомфортом и даже раздражением нервов в ногах из-за проблемы со спиной.

«Санз» понимают, что играют не ради ноября или декабря, они играют ради того, чтобы попытаться попасть в май и июнь. Поэтому они приняли решение дать Билу полностью восстановиться», – поделился инсайдер.

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8 комментариев

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maryat
Дюрент фронт офису Санс: ладно, чё то я у вас засиделся уже
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boller_73
Дюрант уже учит сербский и пытается разобраться в скачках
+11
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roentgen
Ответ maryat
Дюрент фронт офису Санс: ладно, чё то я у вас засиделся уже
с огромным удовольствием понаблюдал бы за обратным обменом. Всю эту братию с КД в обмен на Микэла, Кэма, Пэйна и Иша Уэйнрайта. За исключением Эйтона, прям сейчас Нуркич лучше
+4
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copti_san
Обменяли травмата на травмата...
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Skeleton64
Вообще, конечно, по-человечески жаль, Бил вроде никогда не был среди тех, кто косит по здоровью или из-за лени. Играл с огоньком, помню зарубы с Вашиком в конце 10-х. Попал, наконец, в контендер, и занемог. Но лучше сейчас, чем в по. Желаю ему скорейшего выздоровления
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Maxsut
А если посмотреть сколько он будет получать $/лет и сколько матчей сыграет, не говоря о качестве игры... Мда, дела...
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JustF0rTheW1n322
Вне всяких сомнений Билл покажет в ПО.
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Tiemme
Ответ maryat
Дюрент фронт офису Санс: ладно, чё то я у вас засиделся уже
Что за бред?!
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