Букер, Дюрэнт и Бил вновь не смогли впервые вместе сыграть в регулярке. Букер вернулся после травмы, Бил пропустил матч из-за проблем со спиной

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

«Большое трио» «Финикса» – Девин Букер, Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил – не смогло дебютировать в регулярном чемпионате в матче против «Миннесоты» (133:115).

По информации The Arizona Republic, первая совместная игра звезд должна была состояться сегодня.

За 40 минут до игры стало известно, что Бил пропустит встречу из-за проблем со спиной.

Букер вернулся после пропуска пяти матчей и набрал 31 очко, 5 передач и 4 подбора за 26 минут на паркете.

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1 комментарий

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xamer 9
10 матчей в сезоне вместе проведут. Очень пока похоже на то как было в Нэтс у того же КД с Харденом и Ирвингом
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