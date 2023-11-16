Букер, Дюрэнт и Бил вновь не смогли впервые вместе сыграть в регулярке. Букер вернулся после травмы, Бил пропустил матч из-за проблем со спиной
«Большое трио» «Финикса» – Девин Букер, Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил – не смогло дебютировать в регулярном чемпионате в матче против «Миннесоты» (133:115).
По информации The Arizona Republic, первая совместная игра звезд должна была состояться сегодня.
За 40 минут до игры стало известно, что Бил пропустит встречу из-за проблем со спиной.
Букер вернулся после пропуска пяти матчей и набрал 31 очко, 5 передач и 4 подбора за 26 минут на паркете.
1 комментарий