Брэдли Бил пропустит минимум 3 недели из-за проблем со спиной

Атакующий защитник « » пропустит «еще несколько матчей» из-за проблем со спиной, проинформировали источники инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски.

Бил пропустил первые 7 матчей сезона. Он дебютировал за «Санз» в победной игре с «Чикаго» (116:115), а затем принял участие во встречах с «Лейкерс» (119:122) и «Оклахомой» (99:111).

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Бил выбыл минимум на три недели – срок до повторного обследования.

Бил набирает в среднем 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи при 39,1% с игры и 33,3% из-за дуги.