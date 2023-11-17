Брэдли Бил пропустит минимум 3 недели из-за проблем со спиной

Теги травмы Финикс НБА Брэдли Бил Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Брэдли Бил пропустит «еще несколько матчей» из-за проблем со спиной, проинформировали источники инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски.

Бил пропустил первые 7 матчей сезона. Он дебютировал за «Санз» в победной игре с «Чикаго» (116:115), а затем принял участие во встречах с «Лейкерс» (119:122) и «Оклахомой» (99:111).

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Бил выбыл минимум на три недели – срок до повторного обследования.

Бил набирает в среднем 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи при 39,1% с игры и 33,3% из-за дуги.

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12 комментариев

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Александр Сметанин
Эталон пассажира, просто идеально)))
+15
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Cash_flow
Интересно, удастся ли биг 3 Финикса побить рекорд в 16 сыгранных матчей трио из Бруклина-2021?
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armageddon123456
Это. Просто. Ох.....но
Лучший обмен ever
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Cash_flow
Ответ bear7904
А Пол на пятом десятке прям сильно лучше?
Естественно. Пол в своей новой команде уже сейчас сыграл на 10 матчей больше, чем Бил в своей
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copti_san
Ахахаххах, проклятие Дюрэнта
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armageddon123456
Ответ bear7904
Посмотрим, кто в ПО будет играть.
Скорее всего ни тот ни другой, оба сломаются нахрен
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стиваркус картридж
Очень рано сдулся чудак, конечно
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Кирилл
Зато как после лета говорили о «большом трио» в Финиксе и прочили чемпионство ))
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Артур Артур
Брэдли хорош, держит уровень по пропущенным матчам
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bear7904
Ответ armageddon123456
Это. Просто. Ох.....но Лучший обмен ever
А Пол на пятом десятке прям сильно лучше?
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bear7904
Ответ Cash_flow
Естественно. Пол в своей новой команде уже сейчас сыграл на 10 матчей больше, чем Бил в своей
Посмотрим, кто в ПО будет играть.
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