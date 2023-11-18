Звездный форвард « » был близок к трипл-даблу в матче внутрисезонного турнира с «Ютой» (131:128).

Дюрэнт записал на свой счет 38 очков, 9 подборов и 9 передач.

За 33 минуты Кевин реализовал 15 из 22 с игры, включая 6 из 8 из-за дуги, а также 2 из 2 с линии.

Дюрэнт набирает как минимум 25 очков в 11 матчах подряд, это самая продолжительная действующая серия в лиге.