Кевин Дюрэнт выдал 38+9+9 в победном матче с «Ютой». Форвард «Санз» продолжил серию с 25 и более набранными очками за игру

Теги Финикс НБА Баскетбол - видео Юта Кевин Дюрэнт Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт был близок к трипл-даблу в матче внутрисезонного турнира с «Ютой» (131:128).

Дюрэнт записал на свой счет 38 очков, 9 подборов и 9 передач.

За 33 минуты Кевин реализовал 15 из 22 с игры, включая 6 из 8 из-за дуги, а также 2 из 2 с линии.

Дюрэнт набирает как минимум 25 очков в 11 матчах подряд, это самая продолжительная действующая серия в лиге.

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4 комментария

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Rasan
Чтобы ни говорили, а Кэв - тащер!
+7
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Оскар Муравьёв
Снова идет на сезон 50-40-90
+2
0
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Пятая гайка Леброна
А может Кеше побороться за 5-й титул лучшего скорера сезона? Вполне по силам, главное без травм
0
0
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