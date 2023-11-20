Деннис Родман: «Карл Мэлоун встречался с моей сестрой на протяжении трех лет»

Теги светская хроника НБА Деннис Родман Карл Мэлоун Баскетбол

Легендарный игрок НБА Деннис Родман заявил, что его отношения с другим прославленным баскетболистом Карлом Мэлоуном были не такими плохими, как принято считать.

«Все было круто, чувак; он был и правда очень хорош. И самое смешное, меня тогда не знали, Мэлоун играл в той же команде Летней лиги, и он встречался с моей сестрой на протяжении трех лет; никто этого не знал.

Мы любили вступать в противостояние, видели лица друг друга и все такое, трешток, вы понимаете», – заявил Родман.

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