Легендарный игрок НБА Деннис Родман заявил, что его отношения с другим прославленным баскетболистом были не такими плохими, как принято считать.

«Все было круто, чувак; он был и правда очень хорош. И самое смешное, меня тогда не знали, Мэлоун играл в той же команде Летней лиги, и он встречался с моей сестрой на протяжении трех лет; никто этого не знал.

Мы любили вступать в противостояние, видели лица друг друга и все такое, трешток, вы понимаете», – заявил Родман.