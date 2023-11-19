Девушка Кевина Портера утверждает, что «упала и ударилась головой» после того, как баскетболист «неожиданно разбудил ее». Она обвиняет полицию в навязывании «ложной версии»

Теги происшествия Хьюстон НБА Оклахома-Сити Кевин Портер Баскетбол

Бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик заявила, что полиция продолжает навязывать «ложную версию», несмотря на то, что она неоднократно отрицала, что Кевин Портер напал на нее.

В разговоре с TMZ Sports она заявила, что действия окружного прокурора Манхэттена в отношении сентябрьского инцидента «усугубили ее травму даже больше, чем сам опыт».

26-летняя девушка рассказала, что через неделю после ареста Портера она дала властям показания, в которых объяснила, что первоначальное заявление о преступлении не имело ничего общего с тем, что произошло. Теперь она хочет, чтобы окружной прокурор публично признал ее версию, что она «упала и ударилась головой» после того, как Портер «неожиданно разбудил ее». Она утверждает, что баскетболист не бил ее.

Портер был обвинен в том, что он несколько раз ударил Гондрезик и начал душить, в результате чего она получила перелом шейного позвонка и рваную рану над глазом.

Позже выяснилось, что повреждение шеи произошло не по вине Портера, так как это была уже существующая травма.

Гондрезик утверждает, что рваная рана образовалась в результате падения, а мазок косметики на стене гостиничного номера подтверждает ее слова.

По словам Гондрезик, она пытается защитить себя, а не Портера, поскольку не хочет, чтобы власти заставили ее замолчать. Она также призывает привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за продвижение нынешней версии.

Судебное заседание по делу должно состояться в конце месяца.

В октябре «Хьюстон» обменял Портера в «Оклахому», после чего баскетболист сразу был отчислен.

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1 комментарий

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Daff Rogers
Кормилец работу потерял) надо восстанавливать
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