Адриатическая лига. «Мега» – КРКА
В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербская «Мега» примет словенский КРКА.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 14.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-2, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-4, Мега Сербия – 4-3, Задар Хорватия – 4-4, Борац Чачак Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 3-5, Цибона Хорватия – 3-5, КРКА Словения – 1-6, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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