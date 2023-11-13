Адриатическая лига. КРКА встретится с «Цибоной»

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги словенская КРКА дома встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Мега Сербия – 4-3, Задар Хорватия – 3-4, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.