Адриатическая лига. КРКА встретится с «Цибоной»

Теги результаты Цибона Адриатическая лига КРКА Баскетбол

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги словенская КРКА дома встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

КРКА – Цибона
Дата проведения
13 ноября, 20.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Мега Сербия – 4-3,  Задар Хорватия – 3-4, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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