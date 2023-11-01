Филип Петрушев перейдет из «Клипперс» в «Сакраменто»

Теги переходы Клипперс Сакраменто НБА Филип Петрушев Баскетбол

«Клипперс» обменяют центрового Филипа Петрушева (23 года, 211 см) в «Сакраменто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. «Кингз» также получат денежную компенсацию.

Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.

Петрушев проводит свой первый сезон в НБА. Ранее он выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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9 комментариев

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LBJ236
Клипперс нужны большие, зачем отдавать(
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Stone Cold
Незавидное у парня начало карьеры в нба, 2 обмена менее чем за месяц 😄
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depressive_monk
Везенков, Петрушев, Кингз собирают европейцев. Жаль, вместо самого сильного европейца взяли в свое время "нового Дюранта" Бэгли.
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Michael_Scofield
Ответ LBJ236
Клипперс нужны большие, зачем отдавать(
Им по-любому надо было кого-то отдавать. Только напрашивался вариант Петрушова в Оклу, пик отбить. А так и Зубака всех разорвет под щитом)
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Fungus_Amongus
Ответ LBJ236
Клипперс нужны большие, зачем отдавать(
Центры не особо нужны, а в его способности играть PF видимо сомнения возникли. В любом случае он слишком нетипичный PF для Клипперс, которые вингов на этой позиции предпочитают, а не бигменов. Более нужным посчитали лишнее место в ростере для будущей гибкости в трейдах или подписании свободных агентов. Но вообще, я надеялся, что он хоть какого-нибудь низкого пика 2-го раунда стоит, а тут еще самим кэшем доплачивать пришлось за избавление от него.
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Fungus_Amongus
Ответ Michael_Scofield
Им по-любому надо было кого-то отдавать. Только напрашивался вариант Петрушова в Оклу, пик отбить. А так и Зубака всех разорвет под щитом)
За тот пик, который Окла Филе передала, ЛАК отдали Окле право обменяться пиками в 2027-м.
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Сергей100+
Ответ Fungus_Amongus
Центры не особо нужны, а в его способности играть PF видимо сомнения возникли. В любом случае он слишком нетипичный PF для Клипперс, которые вингов на этой позиции предпочитают, а не бигменов. Более нужным посчитали лишнее место в ростере для будущей гибкости в трейдах или подписании свободных агентов. Но вообще, я надеялся, что он хоть какого-нибудь низкого пика 2-го раунда стоит, а тут еще самим кэшем доплачивать пришлось за избавление от него.
Скажи, как ты видишь ситуацию, если Такер тупо начнёт не вывозить позицию PF?
И если Вестбрук в старте совсем не сможет с Харденом??
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Fungus_Amongus
Ответ Сергей100+
Скажи, как ты видишь ситуацию, если Такер тупо начнёт не вывозить позицию PF? И если Вестбрук в старте совсем не сможет с Харденом??
Попробуют передвинуть на 4-ку Кавая, чтобы и дыру закрыть и всем важным гардам игровое время дать.
Дадут шанс Кобе Брауну, сегодня он кстати хорошо сыграл. Ему скоро 24 уже, готовый игрок можно сказать, несмотря на то, что первогодка, многое умеет, только к НБА адаптироваться надо.
Возможно подпишут еще кого-то из свободных агентов в ближайшее время. ЛАК 2 слота осободили в ростере, так что не сильно рискуют если потратят одно прямо сейчас. Доступны Джамайкл Грин (вроде говорят, что он сильно сдал, но статистика в прошлом году за ГСВ вполне нормальная, можно вернуть его пожалуй), Робинсон-Эрл (тут хз, но вроде он не выглядит настолько безнадежным по стате, чтобы в 23 года контракт в НБА не найти), Уэньен Гэбиэл (он скорее центр по скиллам, только телом на PF похож, так что вряд ли).
Если не один вариант не обеспечит удовлетворительного решения проблемы будет еще один трейд. Вероятно, Пауэлл основной кандидат на обмен теперь. К нему могут Коффи добавить и Бостона например для уравнивания зарплат если надо, а может и Такера, только тогда доплачивать больше придется, чтоб его кто-то взял. Хз кого можно выменять, такие высокие 3-D винги всем нужны, лишних нет ни у кого, кроме Филадельфии, а забирать у них обратно своих бывших игроков в этом сезоне нельзя по правилам, насколько я знаю. Кроме Гранта из Портленда пока никто на ум не приходит, но тот стоить будет дорого, а ЛАК вряд ли готовы отдать пик 2030, да и контракт у Гранта большой, неудобный, а скоро под жесткий потолок надо будет вписываться как то.
Ну и последнее средство это подписать кого-то выкупленного в дедлайн, но с новыми правилами если и будет кто-то стоящий выкуплен, ЛАК его подписать вряд ли смогут.
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Fungus_Amongus
Ответ Сергей100+
Скажи, как ты видишь ситуацию, если Такер тупо начнёт не вывозить позицию PF? И если Вестбрук в старте совсем не сможет с Харденом??
Что касается Вестбрука и вероятных проблем из-за совместимости с Харденом, то решение проблемы очевидно - на лавку Вестбрука отправить и минуты его сократить, чтобы пореже с Харденом пересекался, а в старт перевести Мэнна. Правда тогда у ЛАК во втором юните странное сочетание будет выходить с Вестбруком, Боунсом и Пауэллом. Один явно лишний. Возможно решат эту проблему обменом Пауэлла на винга.
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