Филип Петрушев перейдет из «Клипперс» в «Сакраменто»
«Клипперс» обменяют центрового Филипа Петрушева (23 года, 211 см) в «Сакраменто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. «Кингз» также получат денежную компенсацию.
Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.
Петрушев проводит свой первый сезон в НБА. Ранее он выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».
И если Вестбрук в старте совсем не сможет с Харденом??
Дадут шанс Кобе Брауну, сегодня он кстати хорошо сыграл. Ему скоро 24 уже, готовый игрок можно сказать, несмотря на то, что первогодка, многое умеет, только к НБА адаптироваться надо.
Возможно подпишут еще кого-то из свободных агентов в ближайшее время. ЛАК 2 слота осободили в ростере, так что не сильно рискуют если потратят одно прямо сейчас. Доступны Джамайкл Грин (вроде говорят, что он сильно сдал, но статистика в прошлом году за ГСВ вполне нормальная, можно вернуть его пожалуй), Робинсон-Эрл (тут хз, но вроде он не выглядит настолько безнадежным по стате, чтобы в 23 года контракт в НБА не найти), Уэньен Гэбиэл (он скорее центр по скиллам, только телом на PF похож, так что вряд ли).
Если не один вариант не обеспечит удовлетворительного решения проблемы будет еще один трейд. Вероятно, Пауэлл основной кандидат на обмен теперь. К нему могут Коффи добавить и Бостона например для уравнивания зарплат если надо, а может и Такера, только тогда доплачивать больше придется, чтоб его кто-то взял. Хз кого можно выменять, такие высокие 3-D винги всем нужны, лишних нет ни у кого, кроме Филадельфии, а забирать у них обратно своих бывших игроков в этом сезоне нельзя по правилам, насколько я знаю. Кроме Гранта из Портленда пока никто на ум не приходит, но тот стоить будет дорого, а ЛАК вряд ли готовы отдать пик 2030, да и контракт у Гранта большой, неудобный, а скоро под жесткий потолок надо будет вписываться как то.
Ну и последнее средство это подписать кого-то выкупленного в дедлайн, но с новыми правилами если и будет кто-то стоящий выкуплен, ЛАК его подписать вряд ли смогут.