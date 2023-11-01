Филип Петрушев перейдет из «Клипперс» в «Сакраменто»

«Клипперс» обменяют центрового (23 года, 211 см) в « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. «Кингз» также получат денежную компенсацию.

Сербский игрок перешел в «Клипперс» из «Филадельфии» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.

Петрушев проводит свой первый сезон в . Ранее он выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!