Алекс Карузо дважды подряд отзащищался против Кевина Дюрэнта

Теги Чикаго Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Алекс Карузо Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо в одном из эпизодов матча против «Финикса» сумел дважды подряд успешно отзащищаться против суперзвезды «Санз» Кевина Дюрэнта.

Сначала Карузо выбил мяч из рук Дюрэнта во время прохода под кольцо, затем в следующей атаке «Санз» подставился под Дюрэнта и спровоцировал фол в нападении.

Матч закончился победой «Финикса» в овертайме – 116:115. Карузо отметился 19 очками, 4 подборами, 2 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами.

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