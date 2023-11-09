Алекс Карузо дважды подряд отзащищался против Кевина Дюрэнта

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо в одном из эпизодов матча против «Финикса» сумел дважды подряд успешно отзащищаться против суперзвезды «Санз» Кевина Дюрэнта.

Сначала Карузо выбил мяч из рук Дюрэнта во время прохода под кольцо, затем в следующей атаке «Санз» подставился под Дюрэнта и спровоцировал фол в нападении.

Матч закончился победой «Финикса» в овертайме – 116:115. Карузо отметился 19 очками, 4 подборами, 2 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами.