Кевин Дюрэнт об уровне своей игры в 35 лет: «Понятно, что я не молодею. Первый шаг в любом случае пропадает. Но не у меня»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рассказал, как он относится к неизбежным физиологическим изменениям с возрастом, и объяснил, почему не видит спад в игре у себя.

«Я знаю, что сейчас это лига молодых талантов, и как только достигаешь определенного возраста, независимо от того, как играешь и как выглядишь, всегда будет ощущение, что этот парень уже постарел. Первый шаг в любом случае пропадает. Но не у меня.

Всегда стараюсь поддерживать тот же уровень, что и был раньше. Понятно, что я не молодею. Все еще чувствую себя в порядке, и это не должно быть удивлением. Постараюсь оставаться на этом уровне так долго, насколько это возможно», – поделился Дюрэнт в разговоре с обозревателем Дуэйном Рэнкином.

35-летний Дюрэнт набирает в среднем 30,1 очка, 7 подборов и 4,7 передачи при 51,4% с игры и 45,5% из-за дуги.

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3 комментария

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jokerino
Кеша, конечно, в порядке!
+2
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БУГАЙ
лучше скажи где спину травмировал бил?
+1
0
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vzi
Когда играет Финикс, и удается посмотреть с утра, люблю персонально понаблюдать за Кешей. Такой длинненький, сутуленький, бегает от кольца до кольца. ;)))
0
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0
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