Кевин Дюрэнт об уровне своей игры в 35 лет: «Понятно, что я не молодею. Первый шаг в любом случае пропадает. Но не у меня»

Форвард « » рассказал, как он относится к неизбежным физиологическим изменениям с возрастом, и объяснил, почему не видит спад в игре у себя.

«Я знаю, что сейчас это лига молодых талантов, и как только достигаешь определенного возраста, независимо от того, как играешь и как выглядишь, всегда будет ощущение, что этот парень уже постарел. Первый шаг в любом случае пропадает. Но не у меня.

Всегда стараюсь поддерживать тот же уровень, что и был раньше. Понятно, что я не молодею. Все еще чувствую себя в порядке, и это не должно быть удивлением. Постараюсь оставаться на этом уровне так долго, насколько это возможно», – поделился Дюрэнт в разговоре с обозревателем Дуэйном Рэнкином.

35-летний Дюрэнт набирает в среднем 30,1 очка, 7 подборов и 4,7 передачи при 51,4% с игры и 45,5% из-за дуги.