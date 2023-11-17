У «Детройта» результат 4-33 после обмена Саддика Бея перед дедлайном в прошлом сезоне

12 февраля был официально проведен обмен с участием четырех команд. По условиям сделки, «Уорриорз» отправили Джеймса Уайзмена в « » в обмен на и Кевина Нокса. В свою очередь, « » отправила в «Голден Стэйт» пять пиков второго раунда за Бея, а «Голден Стэйт» отправил Нокса и пики второго раунда в «Портленд» за Гэри Пэйтона II.

Как заметил обозреватель «Оклахомы» Джон Хэмм, после обмена Бея «Пистонс» выиграли лишь 4 игры (дважды победили «Индиану» в прошлом сезоне, по разу «Чикаго» и «Шарлотт» – в текущем) – и проиграли 33.

«Атланта» идет в зоне плей-ин с результатом 6-5. Бей набирает в среднем 11,8 очка, 5,3 подбора и 3,8 передачи при 48% с игры и 37,3% из-за дуги.