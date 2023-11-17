Агент Алексея Шведа: «Его отлично приняли в «Шаньси». Сложилась хорошая синергия с тренером и партнерами»

Обрад Фимич, агент , рассказал об адаптации россиянина в « » и китайской CBA.

– Какие у Алексея впечатления от уровня китайского баскетбола?

– Игра отличается от европейской. Она быстрее. Думаю, ему это подходит. Понятно, что в Европе уровень выше, но в Китае стиль игры больше сопоставим с НБА. Разрешают контакты, четверть 12 минут длится. Да, больше акцента на «физику», но нет такой жесткой защиты. Для Алексея это весьма комфортно. Он может создать себе ситуацию для броска, отдать свободно передачу товарищам по команде. Это видно. В нескольких играх уже сделал дабл‑дабл, а в одной – трипл‑дабл.

– Как Шведа приняли в самой команде?

– Очень хорошо! В клубе долго анализировали и изучали его перед подписанием. Тренеру понравилось, что Алексей может играть на команду. Все‑таки большинство приезжающих иностранцев, американцев играют на себя – стараются сделать так, чтобы как можно больше забросить мячей. Алексей же разыгрывает через местных игроков, совершенствует их. Тем более там собралась молодая команда.

У Алексея сложилась хорошая синергия с тренером и партнерами. И с тех пор, как он приехал, «Шаньси» пять раз выиграл и лишь один раз потерпел поражение. Так что его приняли. В команде два переводчика, общается в основном через них. Фанаты тоже рады его видеть в команде, а Леша стал лидером. Не первый раз.

Я опасался, как все будет выглядеть с точки зрения игры после такой длительной паузы. Он все лето тренировался с отцом, поддерживал форму. Но мы долго ждали, когда получится найти новый клуб.