Майлз Бриджес: «Если принесу нам несколько побед, отношение людей ко мне изменится»

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес считает, что общественное мнение о нем изменится, если он поможет «Хорнетс» вернуться на правильный путь.

«Я знаю, что многие что-то испытывают по поводу моего возвращения, и я это понимаю. Пройдет некоторое время, прежде чем я верну их доверие. Так что я просто выйду и буду играть. Если принесу нам еще несколько побед, отношение людей ко мне изменится», – сказал Бриджес.

На сегодняшний день «Хорнетс» занимают 13-е место в Восточной конференции с показателем 3-7.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии.

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2 комментария

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M & M
как это работает)?
-он бьет женщин
- да, но забил пару баззеров, теперь у на. на две победы больше. так что он крутой парень
+1
0
+1
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36_i_8
Какой то наивный подход. Путает мягкое с теплым. То, что он игрок уровня НБА никто и не сомневался, учитывая, что ему максималку давать планировали, но как это нивелирует то, что он ассоциальный тип?
0
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0
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