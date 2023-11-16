Майлз Бриджес: «Если принесу нам несколько побед, отношение людей ко мне изменится»

Форвард « » считает, что общественное мнение о нем изменится, если он поможет «Хорнетс» вернуться на правильный путь.

«Я знаю, что многие что-то испытывают по поводу моего возвращения, и я это понимаю. Пройдет некоторое время, прежде чем я верну их доверие. Так что я просто выйду и буду играть. Если принесу нам еще несколько побед, отношение людей ко мне изменится», – сказал Бриджес.

На сегодняшний день «Хорнетс» занимают 13-е место в Восточной конференции с показателем 3-7.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии.