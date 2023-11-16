Майлз Бриджес: «Если принесу нам несколько побед, отношение людей ко мне изменится»
Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес считает, что общественное мнение о нем изменится, если он поможет «Хорнетс» вернуться на правильный путь.
«Я знаю, что многие что-то испытывают по поводу моего возвращения, и я это понимаю. Пройдет некоторое время, прежде чем я верну их доверие. Так что я просто выйду и буду играть. Если принесу нам еще несколько побед, отношение людей ко мне изменится», – сказал Бриджес.
На сегодняшний день «Хорнетс» занимают 13-е место в Восточной конференции с показателем 3-7.
Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии.
-он бьет женщин
- да, но забил пару баззеров, теперь у на. на две победы больше. так что он крутой парень