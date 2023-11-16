Иммануэл Куикли обошел Джей Ар Смита по количеству трехочковых за «Никс» и вошел в Топ-10 в истории клуба
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли вошел в десятку лучших в истории клуба по количеству точных трехочковых.
24-летний защитник в матче против «Атланты» (116:114) увеличил свой показатель за карьеру до 445 попаданий и обошел Джей Ар Смита, который реализовал 443 броска из-за дуги, выступая за «Никс».
Лидером по этому показателю в истории «Нью-Йорка» является Джон Старкс (982). Аллан Хьюстон (921) занимает второе место, Кармело Энтони (762) – третье.
Ар Джей Барретт (466) находится на девятой строчке, Тим Хардуэй-младший (498) – на восьмой.
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