Иммануэл Куикли обошел Джей Ар Смита по количеству трехочковых за «Никс» и вошел в Топ-10 в истории клуба

Теги Джей Ар Смит Нью-Йорк НБА Иммануэл Куикли Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли вошел в десятку лучших в истории клуба по количеству точных трехочковых.

24-летний защитник в матче против «Атланты» (116:114) увеличил свой показатель за карьеру до 445 попаданий и обошел Джей Ар Смита, который реализовал 443 броска из-за дуги, выступая за «Никс».

Лидером по этому показателю в истории «Нью-Йорка» является Джон Старкс (982). Аллан Хьюстон (921) занимает второе место, Кармело Энтони (762) – третье.

Ар Джей Барретт (466) находится на девятой строчке, Тим Хардуэй-младший (498) – на восьмой.

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2 комментария

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Max81
Один из лучших шестых этого времени гонится за рекордом одного из лучших шестых девяностых.
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Podumainemnogo
Геннадий Ильин сосал палец два дня чтобы родить новость...
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