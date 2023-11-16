Джон Стоктон поддержал кандидата в президенты США: «Роберт Ф. Кеннеди-младший был послан на эту планету именно для этого времени. Лучшего человека для работы не найти»

Бывший игрок НБА Джон Стоктон поддержал кандидата в президенты США Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

Кеннеди-младший начал пользоваться большой популярностью в соцсетях с началом пандемии COVID-19. В марте 2021 года Кеннеди-младший направил 46-му президенту США Джо Байдену открытое письмо с заявлением, что вакцины от COVID-19 «причиняют травмы и смерть», ссылаясь на общедоступные данные из системы отчетности по побочным реакциям на вакцины.

«Я считаю, что Роберт Ф. Кеннеди-младший был послан на эту планету именно в эту определенную точку во времени. Никогда еще мы не были так разобщены как нация. Никогда еще мы не испытывали такого недоверия к нашему правительству. Никогда еще мы не сталкивались с такой безрассудной некомпетентностью и разрушительной политикой наших лидеров. Никогда еще наши свободы не попирались так грубо.

РФК-младший рассказывает нам правду откровенно, без политических выкрутасов. Он тверд в своих убеждениях, но в то же время открыт и готов к дискуссиям и дебатам. Он десятилетиями отстаивал интересы тех, кто не имеет права голоса перед лицом коррупции, проявляемой большими деньгами, большими технологиями, большими фармацевтическими компаниями, и обличал наше правительство и его ведомства, когда они нарушали наше доверие. Он мужественно боролся за защиту нашего Билля о правах, нашего права на телесную автономию, нашего права на чистый воздух и воду, а также за то, чтобы мы как нация восстановили свои принципы.

Не подверженный идеологическим разногласиям, он применяет вдумчивый, адаптируемый подход к любому вопросу. Благодаря своей непоколебимой решимости РФК-младший является идеальным кандидатом для того, чтобы вести нашу страну вперед. Это динамичный лидер, обладающий мастерством, интеллектом и жесткостью, а также физической и психической выносливостью, необходимыми для возвращения нашей страны на путь истинный. Лучшего человека для этой работы не найти», – заявил Стоктон.