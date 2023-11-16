Джон Стоктон поддержал кандидата в президенты США: «Роберт Ф. Кеннеди-младший был послан на эту планету именно для этого времени. Лучшего человека для работы не найти»

Теги НБА Джон Стоктон Политика Баскетбол

Бывший игрок НБА Джон Стоктон поддержал кандидата в президенты США Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

Кеннеди-младший начал пользоваться большой популярностью в соцсетях с началом пандемии COVID-19. В марте 2021 года Кеннеди-младший направил 46-му президенту США Джо Байдену открытое письмо с заявлением, что вакцины от COVID-19 «причиняют травмы и смерть», ссылаясь на общедоступные данные из системы отчетности по побочным реакциям на вакцины.

«Я считаю, что Роберт Ф. Кеннеди-младший был послан на эту планету именно в эту определенную точку во времени. Никогда еще мы не были так разобщены как нация. Никогда еще мы не испытывали такого недоверия к нашему правительству. Никогда еще мы не сталкивались с такой безрассудной некомпетентностью и разрушительной политикой наших лидеров. Никогда еще наши свободы не попирались так грубо.

РФК-младший рассказывает нам правду откровенно, без политических выкрутасов. Он тверд в своих убеждениях, но в то же время открыт и готов к дискуссиям и дебатам. Он десятилетиями отстаивал интересы тех, кто не имеет права голоса перед лицом коррупции, проявляемой большими деньгами, большими технологиями, большими фармацевтическими компаниями, и обличал наше правительство и его ведомства, когда они нарушали наше доверие. Он мужественно боролся за защиту нашего Билля о правах, нашего права на телесную автономию, нашего права на чистый воздух и воду, а также за то, чтобы мы как нация восстановили свои принципы.

Не подверженный идеологическим разногласиям, он применяет вдумчивый, адаптируемый подход к любому вопросу. Благодаря своей непоколебимой решимости РФК-младший является идеальным кандидатом для того, чтобы вести нашу страну вперед. Это динамичный лидер, обладающий мастерством, интеллектом и жесткостью, а также физической и психической выносливостью, необходимыми для возвращения нашей страны на путь истинный. Лучшего человека для этой работы не найти», – заявил Стоктон.

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16 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ Alex Rhea
Династии целые в США, что Буши, что Клинтоны, что Кеннеди, не даром разрыв между "элитой" и "пролами" всё больше и больше, социальных лифтов в политике нет по сути.
Ну почему же. Родится в бедной австрийской семье. Уйти в армию. Накачаться. Уехать в Америку. Снятся в кино. Пойти в политику. Чем не лифт?
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Mordegard Glezgorv
Ответ Alex Rhea
Династии целые в США, что Буши, что Клинтоны, что Кеннеди, не даром разрыв между "элитой" и "пролами" всё больше и больше, социальных лифтов в политике нет по сути.
Ну, это еще вопрос, что хуже -- элитарный непотизм или дорвавшиеся до власти охранники, повара и дзюдоисты. У первых хотя бы бедного детства нет и стимулов закрывать роскошью свои комплексы
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Mit_Sam
Да, Стоктон не пасует перед трудностями. Если вы понимаете о чем я
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SopTecret
Комментарий удален пользователем
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Alex Rhea
Династии целые в США, что Буши, что Клинтоны, что Кеннеди, не даром разрыв между "элитой" и "пролами" всё больше и больше, социальных лифтов в политике нет по сути.
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everyday4768
Это и называется свобода высказываний — даже активные сторонники конспирологии могут баллотироваться и получать какую-то поддержку в обществе
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Potapson
Идеальных кандидатов там нет никого. Есть более или менее адекватные. А вообще президент в США как в прочем и во многих других "демократиях" это наёмный менеджер, который продвигает интересы той группы, которая его привела к власти.
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justbored
Ответ SopTecret
а можно было попробовать понять мозгом
да ну откуда он у меня. даруется лишь избранным и прочим альтернативно одарённым.
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Кашшай Чакырович
Ответ Alex Rhea
Династии целые в США, что Буши, что Клинтоны, что Кеннеди, не даром разрыв между "элитой" и "пролами" всё больше и больше, социальных лифтов в политике нет по сути.
А ты навиный верил в сказки ))) власть на земле уже 600 лет одна и та же , если взять все фамилии самых богатых кланов на земле , то они все те же , что были и 600 лет назад, только стали ещё богаче ! А всяккие списки форбс и остальная чушь это спектакль для стада баранов, которые смотрят карманные СМИ и говорят бееее
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vzi
Ответ fbd
А всякие Обамы, Никсоны и Рейганы как в эту картину мира вписываются?
Обама точно не из бедной семьи. Зажиточный средний класс. А так вообще дальний в восьмом колене родственник британских монархов.

Никсон тоже не из бедных. И тоже дальний родственник британских монархов.
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vzi
Ответ justbored
Любые спойлеры со стороны Демократов горячо приветствуются, разумеется.
Тут два момента.
1. Кеннеди-мл. в силу своих взглядов скорее оттянет голоса у Трампа.
2. Понятно, что у него нет шансов выиграть, отсюда второй момент - кто бы ни был президентом США (респ или дем), внешняя политика от этого не изменится.
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fbd
Ответ Mit_Sam
Да, Стоктон не пасует перед трудностями. Если вы понимаете о чем я
Если только у этой трудности фамилия не Мэлоун
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