Семья Басс продает мажоритарную долю «Лейкерс» за рекордные 10 миллиардов долларов владельцу «Доджерс» Марку Уолтеру

«Лейкерс» сменят владельца.

Семья Басс, владевшая клубом с 1979 года, продает мажоритарную долю бизнесмену Марку Уолтеру и оставит у себя 15% на «некоторое время». Джини Басс временно сохранит должность управляющего.

Сумма сделки делает ее рекордной для спортивных команд.

Уолтер владеет «Доджерс» и уже выкупил 26% «Лейкерс» в 2021 году у Фила Аншутца.

Семья Басс контролировала клуб 46 лет – самый длительный срок среди текущих владельцев. За это время «Лейкерс » взяли 11 титулов чемпионов НБА .

Продажа должна быть одобрена на совете управляющих лиги в следующем месяце.