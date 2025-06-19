Семья Басс продает мажоритарную долю «Лейкерс» за рекордные 10 миллиардов долларов владельцу «Доджерс» Марку Уолтеру
«Лейкерс» сменят владельца.
Семья Басс, владевшая клубом с 1979 года, продает мажоритарную долю бизнесмену Марку Уолтеру и оставит у себя 15% на «некоторое время». Джини Басс временно сохранит должность управляющего.
Сумма сделки делает ее рекордной для спортивных команд.
Уолтер владеет «Доджерс» и уже выкупил 26% «Лейкерс» в 2021 году у Фила Аншутца.
Семья Басс контролировала клуб 46 лет – самый длительный срок среди текущих владельцев. За это время «Лейкерс» взяли 11 титулов чемпионов НБА.
Продажа должна быть одобрена на совете управляющих лиги в следующем месяце.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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