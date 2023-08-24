Джон Стоктон об участии Леброна Джеймса в управлении «Лейкерс»: «Это вызывает недоверие в команде»

Легенда «Юты» высказался о слухах о том, что суперзвезда « » участвует в принятии кадровых решений клуба.

«Я не представляю, каково это — сидеть в руководстве клуба и слушать, как кто-то диктует тебе что-то вроде плана, а Леброн, кажется, это делает.

Я не знаю наверняка, что Леброн это делает, но меня бы раздражало то, что я могу стать разменной монетой для приобретения одного из парней, с которыми он хочет играть.

Это вызывает недоверие в команде, недоверие в руководстве», – сказал Стоктон.

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо