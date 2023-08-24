Джон Стоктон об участии Леброна Джеймса в управлении «Лейкерс»: «Это вызывает недоверие в команде»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джон Стоктон Баскетбол

Легенда «Юты» Джон Стоктон высказался о слухах о том, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс участвует в принятии кадровых решений клуба.

«Я не представляю, каково это — сидеть в руководстве клуба и слушать, как кто-то диктует тебе что-то вроде плана, а Леброн, кажется, это делает.

Я не знаю наверняка, что Леброн это делает, но меня бы раздражало то, что я могу стать разменной монетой для приобретения одного из парней, с которыми он хочет играть.

Это вызывает недоверие в команде, недоверие в руководстве», – сказал Стоктон.

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5 комментариев

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Валера, настало твое время...
Ключевое - я не знаю этого наверняка. Как в прочем и про прививки от ковида
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Ocelot
после истории с Уэстбруком Леброну в руководстве Лейкерс ясно дали понять что его место на площадке а не в фронт-офисе
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Иван Кужилин
Ответ mitch
Стоктон - пожалуй самый недооцененный игрок в истории НБА. По всем показателям он (а не Мэджик) лучший разыгрывающий в истории. Во многом это обусловлено его несгибаемой волей и борцовским характером. За 19 сезонов он пропустил сумарно только 20 матчей (при этом в 17 сезонах он не пропустил ни одного матча). В свое время, в 90-е, Баркли говорил, что Стоктон самый сложный оппонент. Джон знает, что говорит! А Леброн, несмотря на то, что безусловно является феноменальным игроком, не является авторитетом для игроков (тем более таких, как Стоктон) и предпочитает идти в форваторе современных трендов.
Про его игровую карьеру можно говорить много хороших слов, но в последние годы он себя показывает как шизик, вспоминая то, что он отъявленный антиваксер, так что, вряд ли его слова кто-то сейчас серьезно воспринимает
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mitch
Стоктон - пожалуй самый недооцененный игрок в истории НБА. По всем показателям он (а не Мэджик) лучший разыгрывающий в истории. Во многом это обусловлено его несгибаемой волей и борцовским характером.
За 19 сезонов он пропустил сумарно только 20 матчей (при этом в 17 сезонах он не пропустил ни одного матча).
В свое время, в 90-е, Баркли говорил, что Стоктон самый сложный оппонент.
Джон знает, что говорит! А Леброн, несмотря на то, что безусловно является феноменальным игроком, не является авторитетом для игроков (тем более таких, как Стоктон) и предпочитает идти в форваторе современных трендов.
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Костя Костя
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Штаб должен советоваться со своими супер звёздами... Это норма
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