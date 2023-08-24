Джон Стоктон об участии Леброна Джеймса в управлении «Лейкерс»: «Это вызывает недоверие в команде»
Легенда «Юты» Джон Стоктон высказался о слухах о том, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс участвует в принятии кадровых решений клуба.
«Я не представляю, каково это — сидеть в руководстве клуба и слушать, как кто-то диктует тебе что-то вроде плана, а Леброн, кажется, это делает.
Я не знаю наверняка, что Леброн это делает, но меня бы раздражало то, что я могу стать разменной монетой для приобретения одного из парней, с которыми он хочет играть.
Это вызывает недоверие в команде, недоверие в руководстве», – сказал Стоктон.
Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо
За 19 сезонов он пропустил сумарно только 20 матчей (при этом в 17 сезонах он не пропустил ни одного матча).
В свое время, в 90-е, Баркли говорил, что Стоктон самый сложный оппонент.
Джон знает, что говорит! А Леброн, несмотря на то, что безусловно является феноменальным игроком, не является авторитетом для игроков (тем более таких, как Стоктон) и предпочитает идти в форваторе современных трендов.