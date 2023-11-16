Скип Бэйлесс: «Не понимаю: Леброн всегда тренируется, всегда в зале на 4 часа раньше. Но он довольно жалок в точности и 3-очковых, и штрафных»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс недоумевает, почему 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс не прогрессирует в точности бросков.

«Вот чего я не понимаю в Леброне: он всегда тренируется, всегда в зале на четыре часа раньше. Но за 21 год его броски ни разу существенно не улучшились ни из-за дуги, ни с линии. По его меркам, он всегда был довольно жалок и там, и там», – написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.

Джеймс показывает худшую реализацию штрафных бросков в карьере – 65,5%. Лучше всего он исполнял броски с линии в сезоне-2008/2009 (78%).

Издали звезда « » в этом сезоне попадает 36,5% попыток.