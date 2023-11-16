Скип Бэйлесс: «Не понимаю: Леброн всегда тренируется, всегда в зале на 4 часа раньше. Но он довольно жалок в точности и 3-очковых, и штрафных»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс недоумевает, почему 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс не прогрессирует в точности бросков.

«Вот чего я не понимаю в Леброне: он всегда тренируется, всегда в зале на четыре часа раньше. Но за 21 год его броски ни разу существенно не улучшились ни из-за дуги, ни с линии. По его меркам, он всегда был довольно жалок и там, и там», – написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.

Джеймс показывает худшую реализацию штрафных бросков в карьере – 65,5%. Лучше всего он исполнял броски с линии в сезоне-2008/2009 (78%).

Издали звезда «Лейкерс» в этом сезоне попадает 36,5% попыток.

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7 комментариев

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стиваркус картридж
Карьерная статистика реализации трехочковых бросков:
Леброн Джеймс - 34,5%;
Кобе Брайант - 33,0%;
Майкл Джордан - 32,7%
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Доктор Гонза
После сегодняшней игры уже 68% с линии. Ниже своих средних показателей, но уже не худшая реализация в карьере. Зато с игры у Брона по сезону 57%, а по проценту реализации двухочковых он и вовсе первый в Лиге (среди тех, кто исполнил больше 100 попыток), немного опережая Николу Йокича.
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boller_73
Трёшки фиг с ними, он и не снайпер, процент по карьере нормальный для него. А вот почему штрафные не улучшает, большой вопрос для такого профессионала
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kazuma
скип как всегда, абы накинуть на вентилятор побольше
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ты не прав
Ни разу.

У Леброна есть сезон с 40+ из-за дуги.

Боюсь представить, сколько бы таких сезонов было, если бы , как в любимые 90е, двинули дугу поближе
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ты не прав
Ответ TurboMen
они не приходили на 4 часа раньше, а кутили и выпивали накануне игр
Кобян себе наследие построил на мифе о том, что он больше всех пашет, о чем ты.
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