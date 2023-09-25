Егор Демин: «О драфте НБА думать пока рано»

Теги Реал НБА драфт НБА Егор Демин Баскетбол

Российский защитник «Реала» Егор Демин отреагировал на появлении своего имени в предварительной версии драфта НБА 2025 года от сайта NBADraft.net.

17-летний Демин расположен на 38-м месте.

«Отношусь ко всем рейтингам спокойно. Это, конечно, меня радует и что-то значит для меня, но это точно не делает меня выше, чем кто-то другой из моего окружения.

Я стараюсь не обращать внимания на рейтинги и списки. О драфте НБА думать пока рано. 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет», – заявил Демин.

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