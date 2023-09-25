Российский защитник « » отреагировал на появлении своего имени в предварительной версии драфта 2025 года от сайта NBADraft.net.

17-летний Демин расположен на 38-м месте.

«Отношусь ко всем рейтингам спокойно. Это, конечно, меня радует и что-то значит для меня, но это точно не делает меня выше, чем кто-то другой из моего окружения.

Я стараюсь не обращать внимания на рейтинги и списки. О драфте НБА думать пока рано. 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет», – заявил Демин.

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию